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МИД допустил связь конфликта на Азове с предвыборной кампанией Порошенко
Политика, 10:15
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МИД допустил связь конфликта на Азове с предвыборной кампанией Порошенко
Инцидент в районе Керченского пролива является попыткой президента Петра Порошенко «встряхнуть» Украину перед выборами, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин
Григорий Карасин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

​Конфликт с украинскими военными кораблями в районе Керченского пролива связан с предстоящими на Украине президентскими выборами и является попыткой Петра Порошенко «встряхнуть» Украину, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Очевидно, что это провокация — продуманная по времени, месту и форме», — сказал дипломат РИА Новости. «Понятны цели — «встряхнуть» Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — добавил Карасин. «На этом фоне Порошенко, видимо, проще разворачивать свою предвыборную кампанию», — резюмировал он.

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Утром в воскресенье, 25 ноября, ФСБ России сообщило, что три украинских военных судна пытаются незаконно пройти в Азовское море, нарушив государственную границу. Позже спецслужба сообщила, что украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали, по ним был открыт огонь. Кроме того, в ходе инцидента пограничный корабль ФСБ протаранил буксир «Яны Капу».

В ФСБ сообщили, что в результате столкновения трое украинских военнослужащих были ранены, им оказали медицинскую помощь, а суда были отбуксированы в Керчь.

Военное командование Украины привело соединения и части национальной армии в полную боевую готовность, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении режима военного положения в стране, его утвердил президент Порошенко. Чтобы оно вступило в действие его должны одобрить депутаты Верховной Рады.

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Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Петр Порошенко , Черное море , ВМС Украины
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