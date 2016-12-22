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Задержанные украинские корабли доставили в порт Керчи
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Задержанные украинские корабли доставили в порт Керчи
Конфликт в Азовском море, 10:31
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Задержанные украинские корабли доставили в порт Керчи
Украинские корабли, задержанные накануне российскими пограничниками, доставлены в порт Керчи. По словам очевидцев, на них отсутствуют следы повреждений
Малые бронированные артиллерийские катера «Никополь», «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Украинские корабли, задержанные накануне российскими пограничниками в Черном море, доставлены в порт Керчи. Об этом сообщает радиостанция «Керчь FM».

По словам очевидцев, которые приводит Reuters, в порту находятся люди в военной форме, при этом у кораблей нет признаков повреждений. «Корабли доставлены в Керчь, добрались своим ходом [в сопровождении]», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Накануне произошел инцидент с артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь», а также с рейдовым буксиром «Яны Капу» ВМС Украины. По данным ФСБ России, украинские корабли вошли в территориальные воды России без разрешения и направились к Керченскому проливу, проигнорировав требование остановиться.

По словам начальника Генштаба ВС Украины, «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были захвачены российскими военными в нейтральных водах Черного моря.

ВМС Украины сообщали, что российские пограничники открыли огонь по украинским кораблям. В ФСБ подчеркивали, что применили вооружение для того, чтобы остановить нарушителей. В результате обстрела пострадали три моряка. Позднее в Сети появилось видео, как один из российских кораблей таранит украинский буксир.

После задержания кораблей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).

В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны приняли решение ввести в стране военное положение на 60 суток. Однако окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады 26 ноября. В настоящий момент украинское Минобороны привело войска в боевую готовность.

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Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное
Политика

После инцидента с украинскими кораблями в ЕС и НАТО призвали к сдержанности и деэскалации в Азовском море. В МИД Канады заявили, что Россия должна вернуть Украине корабли и обеспечить свободный проход в Керченский пролив. Россия призвала провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту ситуацию провокацией со стороны украинских властей, обвинив их в использовании «бандитских методов». По словам замглавы МИД России Григория Карасина, инцидент с украинскими кораблями связан с предвыборной кампанией Порошенко.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Россия и Украина , Керченский пролив , Азовское море
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