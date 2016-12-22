Киев сообщил об обстреле своих кораблей российскими катерами

Во время отхода украинской корабельной группы российские военные суда открыли по ней огонь, утверждает Киев. В результате обстрела катер «Бердянск» потерял ход, ранен один человек

Катера погранслужбы ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ВМС Украины.

Российские корабли открыли огонь по украинской корабельной группе после ее выхода из 12-мильной зоны (12 милями ограничивается полоса моря, считающаяся внутренними водами страны).

«Поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение», — говорится в сообщении.

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