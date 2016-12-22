ФСБ сообщила об уходе украинских судов из Керченского пролива в свой порт

ФСБ сообщила об уходе украинских судов из Керченского пролива в свой порт

Вышедшие из Бердянска украинские военные суда легли на обратный курс, указывает ФСБ России в ответ на заявления Киева об обстрелах катеров

Фото: ТАСС

Центр общественных связей ФСБ России сообщила о том, что три судна ВМС Украины вышли из Бердянска в Керченский пролив. Позже они легли на обратный курс, говорится в заявлении, на которое ссылается агентство ТАСС.

В ФСБ также заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами провокации, которую Киев устроил в Черноморской акватории. В спецслужбах пообещали в скором времени их опубликовать.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила, что «бандиты с большой дороги принялись за Керченский пролив». «И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала Захарова.

Ранее в ВМС Украины заявили, что российские военные обстреляли три украинских корабля, в результате чего катера «Бердянск» и «Никополь». а также буксир «Яны Калу» потеряли ход и были захвачены спецназом.

В Киеве утверждают, что в результате обстрела двое моряков были ранены.