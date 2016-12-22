ФСБ сообщила об уходе украинских судов из Керченского пролива в свой порт

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,19 0,57 EUR Бирж. 75,05 0,20 Brent 58,80 -6,81% USD Нал. 66,87 66,09 EUR Нал. 75,73 75,01 USD ЦБ 65,67 0,06 EUR ЦБ 74,94 0,13 EUR/USD 1,1332 -0,0072 BTC/USD Бирж. 3 935,28 157,94 IMOEX 2 342,97 -1,12% RTSI 1 113,52 -2,18% DJIA 24 285,95 -0,73% Nasdaq 6 938,98 -0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bed Bath & Beyond $16 (+24,13%) прогноз CFRA к 29.04.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽37,5 (+37,44%) прогноз Финам к 22.11.19 Купить
Черкизово ₽1 160 (+6,03%) прогноз Церих к 21.02.19 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-0,94%) прогноз Dukascopy Bank SA к 29.11.18 Купить
Amazon $1 950 (+27,51%) прогноз Barclays Capital к 21.11.19 Купить
Bed Bath & Beyond $16 (+24,13%) прогноз CFRA к 29.04.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽37,5 (+37,44%) прогноз Финам к 22.11.19 Купить
Черкизово ₽1 160 (+6,03%) прогноз Церих к 21.02.19 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-0,94%) прогноз Dukascopy Bank SA к 29.11.18 Купить
Amazon $1 950 (+27,51%) прогноз Barclays Capital к 21.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 65,67 (+0,06) Quote, 23 ноя, 12:29
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 74,94 (+0,13) Quote, 23 ноя, 12:29
Как создаются культовые кинотрюки с автомобилями на льду РБК и Toyo, 23:53 В Иране в результате землетрясения пострадали 420 человек Общество, 23:35 Военные химики подтвердили заражение Алеппо химическими веществами Политика, 22:56 ФСБ сообщила об уходе украинских судов из Керченского пролива в свой порт Политика, 22:48 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 22:45 Директор Вахтанговского театра опроверг данные о болезни Владимира Этуша Общество, 22:32 Киев сообщил об обстреле своих кораблей российскими катерами Политика, 21:57 Представительница России проиграла в финале «Детского Евровидения — 2018» Общество, 21:46 Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени РБК, Jardin и Greenfield, 21:29 Украина усилила меры безопасности на западных границах из-за протестов Общество, 21:19 «Зенит» одержал шестую победу подряд на своем поле Спорт, 21:15 МИД Чехии рассказал о диалоге по сокращению числа российских дипломатов Политика, 21:14 Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом Общество, 20:50 Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу сворованных средств Общество, 20:46
Политика , 22:48
0
ФСБ сообщила об уходе украинских судов из Керченского пролива в свой порт
Вышедшие из Бердянска украинские военные суда легли на обратный курс, указывает ФСБ России в ответ на заявления Киева об обстрелах катеров
Фото: ТАСС

Центр общественных связей ФСБ России сообщила о том, что три судна ВМС Украины вышли из Бердянска в Керченский пролив. Позже они легли на обратный курс, говорится в заявлении, на которое ссылается агентство ТАСС.

В ФСБ также заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами провокации, которую Киев устроил в Черноморской акватории. В спецслужбах пообещали в скором времени их опубликовать.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила, что «бандиты с большой дороги принялись за Керченский пролив». «И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала Захарова.

Ранее в ВМС Украины заявили, что российские военные обстреляли три украинских корабля, в результате чего катера «Бердянск» и «Никополь». а также буксир «Яны Калу» потеряли ход и были захвачены спецназом.

В Киеве утверждают, что в результате обстрела двое моряков были ранены.

Автор: Артем Филипенок
Следующая главная новость
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter