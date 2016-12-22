Порошенко и Столтенберг договорились созвать комиссию Украина — НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, во время которого договорились срочно созвать комиссию Украина — НАТО. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

По его словам, Порошенко призвал Столтенберга «усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей».

В ответ генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободу судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.

Созыв комиссии пройдет на фоне задержания трех украинских кораблей российскими пограничниками возле Керченского пролива. Днем 25 ноября два артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины незаконно преодолели российскую границу и направились к Керченскому проливу.

По информации ФСБ России, корабли проигнорировали требование остановиться, после чего пограничники открыли по ним огонь. В результате обстрела, по информации ВМС Украины, пострадали шестеро украинских моряков.

Корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи, пострадавших моряков, по информации «Керчь FM», госпитализировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в курсе ситуации с украинскими кораблями и находится в контакте со спецслужбами.