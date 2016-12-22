Москалькова рассказала о состоянии задержанных украинских моряков

Экипажи задержанных накануне судов находятся в Керчи, в больнице — трое раненых украинцев

Татьяна Москалькова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поговорила со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. Как пишет в Facebook Денисова, российский омбудсмен рассказала ей, что угрозы жизни троим украинским морякам, задержанным в воскресенье при попытке пройти через Керченский пролив, нет. Состояние их здоровья медики не считают тяжелым.

Раненые моряки содержатся в Керченской больнице №1 им. Н.И.​Пирогова. Украинцев допрашивает погранслужба ФСБ, добавила Денисова.

Москалькова позднее подтвердила информацию, изложенную в посте Денисовой, сообщил ТАСС.

Задержание украинских военных кораблей привело к серьезному обострению отношений между Москвой и Киевом. Украина считает, что Россия нарушила международное право, власти страны готовятся ввести военное положение. Россия настаивает, что Киев не уведомил ее заранее о проходе кораблей, а моряки отказались подчиниться требованию погранслужбы и остановиться.

Утром в понедельник российские власти заново открыли движение по Керчь-Еникальскому каналу для гражданских судов.