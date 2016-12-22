Командующий ВМС Украины назвал напряженной обстановку в Азовском море

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Вороненко назвал обстановку в Азовском море «сложной и напряженной». Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности», — сказал он, добавив, что они готовы к возможной высадке российского десанта.

Вороненко добавил, что в районе Керченского моста находились два корабля Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ России.

Накануне погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России без предварительных заявок. В ВМС Украины рассказали, что артиллерийские катеры «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход, информацию о котором предоставляли заранее. В связи с этим в целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов.

Затем ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей со стороны российских катеров. В ФСБ подтвердили, что по судам был открыт огонь, так как они нарушили государственную границу и не реагировали на требования остановиться, а также проводили опасные маневры. В результате ранения получили трое украинских военнослужащих, которым оказали медицинскую помощь. При этом украинские корабли задержали, также было возбуждено уголовное дело.