В Киеве митингующие закидали посольство России дымовыми шашками

В Киеве митингующие бросили дымовые шашки на территорию посольства России, а также к входу принесли автомобильные шины. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что у здания посольства проходит митинг, связанный с ситуацией в Азовском море. На него пришли около 20-30 человек. Телеканал «112 Украина» добавляет, что активисты попытались поджечь шины, однако правоохранительные органы помешали этому и призвали не нарушать общественный порядок. По данным телеканала, у посольства собрались несколько сотен человек.

Глава МВД Украины Арсен Аваков поручил погранслужбе, Национальной гвардии, Национальной полиции и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям перейти на усиленный вариант несения службы.

Накануне погранслужба ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России без разрешения и направились к Керченскому проливу. Пограничники применили против украинских военных кораблей оружие, объяснив это нарушением госграницы, отсутствием реакции на требования остановиться и опасными маневрами. Корабли задержали и отправили в Керченский порт.

Президент Украины Петр Порошенко и Совет нацбезопасности и обороны согласились ввести военное положение в стране на 60 суток. Теперь его должна утвердить Верховная рада. При этом в НАТО и Евросоюзе призвали к сдержанности и деэскалации ситуации в Азовском море. В свою очередь Россия запросила провести в понедельник срочное заседание Совбеза ООН.