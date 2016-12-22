Керченский пролив открыли для гражданских судов после инцидента на Азове

Движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе восстановлено после инцидента с украинскими военными кораблями в Азовском море, сообщили РБК в «Крымских морских портах». По данным компании, канал был открыт в 3:30 утра. «Ограничений нет, кроме проводки судов в одностороннем направлении поочередно», — сказали на предприятии.
Инцидент с украинскими военными кораблями произошел 25 ноября. По информации ФСБ, корабли незаконно вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования остановиться. Пограничникам пришлось открыть огонь по кораблям.
По данным ВМС Украины, пострадали три моряка. Задержанные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» доставили в порт Керчи, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).