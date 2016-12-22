Россия запросила срочно созвать СБ ООН по ситуации в Азовском море

Россия запросила провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября», — сказал он.

​Полянский добавил, что заседание намечено на 19:00 по мск и будет касаться повестки дня «поддержание международного мира и безопасности».

Накануне в ФСБ рассказали, что три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России без разрешения. ВМС Украины сообщили, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» обстреляли российские пограничники. В ФСБ ответили, что они применили оружие из-за того, что, нарушив госграницу, корабли не реагировали на требование остановиться и опасно маневрировали. В результате пострадали три моряка, а также возбудили уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). Задержанные украинские корабли отправили в Керченский порт.

В связи с ситуацией в Азовском море президент Украины Петр Порошенко созвал заседание военного кабинета. Впоследствии Совет национальной безопасности и обороны Украины и Порошенко поддержали введение военного положения в стране на 60 суток. В понедельник соответствующее предложение рассмотрит Верховная рада.