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МИД Канады призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли
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МИД Канады призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли
Конфликт в Азовском море, 08:19
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МИД Канады призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли

Россия должна освободить задержанные военные корабли Украины и обеспечить их свободный проход к Керченскому проливу. Об этом написала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем Twitter.

«Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Канада непоколебима в своей поддержке суверенитета Украины», — написала Фриланд.

В НАТО и Евросоюзе призвали к сдержанности и деэскалации обстановки в Азовском море после инцидента с украинскими кораблями. Глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини также призвала Россию обеспечить свободный проход к Керченскому проливу. Постпред России при ООН Дмитрий Полянский запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Азовском море.

ФСБ сообщила о применении оружия в отношении кораблей ВМС Украины
Общество

Ранее в ФСБ сообщали, что три украинских военных корабля без разрешения вошли в территориальные воды России, пограничники открыли огонь по нарушителям. По данным ВМС Украины, обстрелу подверглись корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Корабли задержали и отправили в порт Керчи, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).

В связи с инцидентом в Азовском море президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны Украины провели чрезвычайное заседание, на котором высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято в понедельник на заседании украинской Рады.

Теги: Россия и Украина , Канада , Азовское море , военные корабли
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