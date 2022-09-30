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Зеленский отказался от переговоров с Россией, «пока Путин — президент»

Украина допускает возможность диалога с Россией, только если главой государства будет не Путин, заявил Зеленский. Российский президент ранее призвал украинскую сторону вернуться к переговорам
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leo Correa / AP)

Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин. Об этом в видеообращении в телеграм-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

30 сентября, выступая в Кремле на церемонии принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Путин заявил, что предлагает Киеву «немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров».

Зеленский в обращении заявил, что украинская сторона выступала с инициативами в переговорном процессе, предлагала России «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях». Однако, «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно», утверждает Зеленский. «Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал он.

Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров
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Президент Украины ранее говорил, что ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным, если Россия признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей.

После выступлений Зеленского и Путина глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но «те, кто отказываются, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться». Ранее министр говорил, что диалог, который в начале боевых действий велся на уровне делегаций двух стран, был заморожен по инициативе Украины, и такую позицию Киева поддерживают западные страны.

В Кремле при этом не раз говорили, что предпосылок для двусторонней встречи Путина и Зеленского нет. Попытки организовать ее предпринимает Турция.

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В мае Зеленский говорил, что «в принципе не воспринимает какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации», кроме Путина, и только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий на Украине. Однако по мере продолжения вооруженного конфликта и появления планов по проведению референдумов на территориях, контроль над которыми потерял Киев, позиция украинской стороны изменилась. Киев считает, что Москва может прибегнуть к заморозке конфликта и заключению соглашений, благодаря чему российские силы «будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры Россия Украина Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

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