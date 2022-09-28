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Зеленский исключил переговоры с Путиным в случае признания референдумов

Украинский президент назвал прошедшее голосование «псевдореферендумами». Еще до начала референдумов Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «не о чем будет разговаривать» с президентом Владимиром Путиным, если Россия признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом он заявил в ходе своего выступления по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН.

«Признание Россией этих псевдореферендумов как нормальных, осуществление сейчас так называемого крымского сценария, очередная попытка аннексировать украинскую территорию будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России. Аннексия — это тот шаг, который поставит его один на один против всего человечества», — заявил Зеленский.

В августе Зеленский предупреждал, что Украина не будет участвовать в переговорах с Россией, если референдумы состоятся. Процесс мирных переговоров между делегациями двух стран заморожен с весны.

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Фото:Александр Ермоченко / AP

Голосование на референдумах о вхождении в состав России завершилось 27 сентября. К позднему вечеру вторника 100% бюллетеней обработали во всех четырех регионах. В итоге в ЛНР, ДНР и Запорожской области присоединение к России поддержали более 90% проголосовавших, в Херсонской области «за» проголосовали 87%.

Еще до начала референдумов Путин заявлял, что Россия поддержит итоговое решение жителей Донбасса, а также двух областей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник допустила, что заседание, на котором в верхней палате пройдет рассмотрение законов о принятии в состав России новых регионов, может состояться 4 октября. При этом она подчеркнула, что необходимости в проведении внеплановых заседаний нет.

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Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Она также отметила, что если жители четырех регионов пожелают войти в состав России, то это волеизъявление будет поддержано.

США и ЕС ранее заявляли, что не признают итоги плебисцита, и угрожали ввести против России новые санкции в случае его проведения. О своем отказе признавать результаты также заявляли Сербия и Турция.

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Владимир Зеленский

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25 января 1978 года

Владимир Путин

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