Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Турции

Делегация Киева «ушла с радаров», переговорщики пока не выполнили «домашние задания», и встреча Путина и Зеленского невозможна, сказал Дмитрий Песков. Он утверждает, что Россия не планирует проводить референдумы в регионах Украины

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Турция неоднократно предлагала свои услуги для организации мирных переговоров по Украине, однако встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского невозможна без выполнения переговорщиками «домашней работы». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. СВО продолжается до выполнения поставленных целей», — добавил он.

Песков подчеркнул, что пока необходимых предпосылок для проведения встречи на высшем уровне между Россией и Украиной нет. При этом роль турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации нескольких раундов переговоров велика, продолжил он.

По словам Пескова, не Россия готовится проводить референдумы в занятых российскими войсками регионах Украины, а жители региона. Следовательно, продолжил он, предупреждение президента Украины, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае их проведения не следует направлять в Кремль. «Тут надо понять, к кому господин Зеленский с этим заявлением обращается. К гражданам Украины упомянутых районов? Или к гражданам России? Если к руководству России, то в данном случае мы неверный адрес», — отмечает представитель российского президента.

Песков считает, что Зеленскому следует обращаться к украинцам и узнавать, почему «среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране».

Эрдоган не раз говорил, что хотел бы добиться личной встречи Путина и Зеленского, он повторил слова о своем намерении на встрече с президентом России в начале августа. Зеленский также не раз выражал готовность встретиться с Путиным. В Кремле в марте посчитали, что для обмена позициями достаточно встреч делегаций.

Зеленский не раз отмечал, что Киев откажется от переговоров с Москвой, если контролируемые ею украинские регионы проведут референдумы о присоединении к России. На занятых российскими войсками украинских территориях были сформированы военно-гражданские администрации, в частности в Херсонской области и части Запорожской области. Пророссийские власти Херсона анонсировали проведение голосования осенью этого года, однако секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что «Россия здесь навсегда».

Россия ввела войска на Украину более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Последняя встреча делегаций состоялась в стамбульском дворце Долмабахче в конце марта. Стороны обменялись письменными предложениями по решению вооруженного конфликта, однако в начале апреля диалог был заморожен.

В Киеве пояснили, что отношение к переговорам у украинцев изменилось после событий в городе Буче Киевской области. Reuters, AFP и другие зарубежные агентства опубликовали снимки с погибшими мирными жителями. В Минобороны России назвали публикации провокацией, настаивая, что во время пребывания в городе российских войск не пострадал «ни один местный житель». Аналогичное мнение выразил и президент России.

Возвращение к переговорам власти Украине допускали в случае усиления переговорной позиции. По словам главы украинской делегации Давида Арахамии, это может произойти благодаря контрнаступлению ВСУ (его в Киеве планируют на август).