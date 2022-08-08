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Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Турции

Песков: делегация Украины «ушла с радаров», переговорного процесса нет
Делегация Киева «ушла с радаров», переговорщики пока не выполнили «домашние задания», и встреча Путина и Зеленского невозможна, сказал Дмитрий Песков. Он утверждает, что Россия не планирует проводить референдумы в регионах Украины
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Турция неоднократно предлагала свои услуги для организации мирных переговоров по Украине, однако встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского невозможна без выполнения переговорщиками «домашней работы». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. СВО продолжается до выполнения поставленных целей», — добавил он.

Песков подчеркнул, что пока необходимых предпосылок для проведения встречи на высшем уровне между Россией и Украиной нет. При этом роль турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации нескольких раундов переговоров велика, продолжил он.

По словам Пескова, не Россия готовится проводить референдумы в занятых российскими войсками регионах Украины, а жители региона. Следовательно, продолжил он, предупреждение президента Украины, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае их проведения не следует направлять в Кремль. «Тут надо понять, к кому господин Зеленский с этим заявлением обращается. К гражданам Украины упомянутых районов? Или к гражданам России? Если к руководству России, то в данном случае мы неверный адрес», — отмечает представитель российского президента.

Песков считает, что Зеленскому следует обращаться к украинцам и узнавать, почему «среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране».

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Эрдоган не раз говорил, что хотел бы добиться личной встречи Путина и Зеленского, он повторил слова о своем намерении на встрече с президентом России в начале августа. Зеленский также не раз выражал готовность встретиться с Путиным. В Кремле в марте посчитали, что для обмена позициями достаточно встреч делегаций.

Зеленский не раз отмечал, что Киев откажется от переговоров с Москвой, если контролируемые ею украинские регионы проведут референдумы о присоединении к России. На занятых российскими войсками украинских территориях были сформированы военно-гражданские администрации, в частности в Херсонской области и части Запорожской области. Пророссийские власти Херсона анонсировали проведение голосования осенью этого года, однако секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что «Россия здесь навсегда».

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Фото:Europa Press/E. Parra. Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия ввела войска на Украину более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Последняя встреча делегаций состоялась в стамбульском дворце Долмабахче в конце марта. Стороны обменялись письменными предложениями по решению вооруженного конфликта, однако в начале апреля диалог был заморожен.

В Киеве пояснили, что отношение к переговорам у украинцев изменилось после событий в городе Буче Киевской области. Reuters, AFP и другие зарубежные агентства опубликовали снимки с погибшими мирными жителями. В Минобороны России назвали публикации провокацией, настаивая, что во время пребывания в городе российских войск не пострадал «ни один местный житель». Аналогичное мнение выразил и президент России.

Возвращение к переговорам власти Украине допускали в случае усиления переговорной позиции. По словам главы украинской делегации Давида Арахамии, это может произойти благодаря контрнаступлению ВСУ (его в Киеве планируют на август).

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Украина Реджеп Тайип Эрдоган переговоры Владимир Зеленский Владимир Путин Турция референдумы
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