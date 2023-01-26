Медведчук раскрыл цель движения против Зеленского

Политическое движение, о создании которого объявил Виктор Медведчук, должно объединить несогласных с политикой Зеленского украинцев, живущих сейчас в России, Европе и на Украине. Его задача — показать, что Украина «не монолитна»

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Новое общественно-политическое движение, о создании которого заявил глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, должно показать, что президент Владимир Зеленский не прав, когда заявляет о монолитном украинском обществе, объединившемся против России. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Потому что, когда он говорит, что за его спиной «монолит» — украинский народ, и он считает, что Россию надо уничтожить и Запад должен в этом помочь, то я говорю: это не так. Когда мы объединим этих людей и узнаем их позицию, — а я почему-то уверен, что эта позиция против власти и против Зеленского, — это уже будет совершенно другое. Это движение покажет, что Украина не монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима. Вот сегодня главная задача», — сказал Медведчук.

В то же время он отметил, что чем будет заниматься это движение и кого изберет в качестве своего представителя — «зависит от миллионов людей, которые находятся в России, на Украине, в Европе» и не согласны с действиями Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно объединить общими идеям и «общим представительством», и уже после этого уже обсуждать будущее украинцев.

Идею о создании нового политического движения Медведчук впервые изложил в статье для «Известий», которая была опубликована в середине января. В ней он говорил, что украинцам «для спасения страны» нужно начать строить демократию и вести гражданский диалог «без западных кураторов». Без точки зрения «другой Украины» «этот кошмар никогда не закончится», считает Медведчук. «Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок», — писал он.

Виктор Медведчук — кум президента Владимира Путина (президент России является крестным отцом его дочери), был депутатом Верховной рады Украины. Деятельность его партии на Украине была приостановлена весной прошлого года вместе с другими движениями, которые в стране считали связанными с Россией. В июне деятельность ОПЗЖ в стране запретили.

На Украине против политика открыто несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене (ст. 111 УК Украины), нарушении законов и обычаев войны (ст. 438), политику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В октябре 2021 года лидеру ОПЗЖ также предъявили обвинение в заговоре против Украины с целью подорвать энергетическую безопасность страны.

Медведчук считает свое уголовное преследование политическим. С мая 2021 года он находился под домашним арестом. В феврале 2022 года МВД Украины сообщило о побеге Медведчука, в апреле его задержали. Оппозиционера передали России в результате обмена пленными между Киевом и Москвой в октябре 2022 года.

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства, а Верховная рада — мандата.