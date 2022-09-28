Как закончились референдумы о присоединении к России четырех регионов

Избиркомы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдумов за присоединение. Что последует за референдумами и когда регионы могут войти в состав России — в материале РБК

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Какими оказались итоги референдумов

Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей подвели итоги референдумов о вхождении в состав России.

Итоги голосования выглядят следующим образом:

ЛНР — 98,42% проголосовали за вхождение в состав России

ДНР — 99,23% за вхождение в состав России

Херсонская область — 87,05% за вхождение в состав России

Запорожская область — 93,11% за вхождение в состав России

Общая явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В ДНР в ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%, а в Запорожье — 85,4%.

Пророссийские запорожская и херсонская военно-гражданские администрации намерены объявить независимость региона в административных границах. При этом в Запорожской области они контролируют только южную и центральную части, столица региона — административный центр Запорожье подконтролен Киеву.

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Как проходило голосование

Референдумы шли пять дней — в первые четыре дня голосование проходило на придомовых территориях и во время адресного обхода, в последний — 27 сентября — на участках. Такое решение организаторы объяснили соображениями безопасности. Уже к вечеру 25 сентября референдумы в ДНР, ЛНР и на подконтрольной России территории Запорожской области были признаны состоявшимися в результате превышающей 50% явки: по данным центризбиркомов ДНР и ЛНР, за три дня проголосовали 77,12 и 76,09% избирателей соответственно. Херсонская область превысила порог в половину избирателей утром следующего дня. На время голосования в школах и колледжах были объявлены каникулы.

Избирательные участки для голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были открыты в 84 российских регионах, действовало около 600 участков, сообщала ЦИК России. Больше всего их было открыто на юге России. Зампред ЦИК Николай Булаев заявлял о «сотнях тысяч человек», которые вынужденно находятся в России и желают проголосовать. Всего с февраля в Россию из зоны военной операции прибыли более 4 млн человек, отмечала омбудсмен Татьяна Москалькова.

На избирательном участке нужно было предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий проживание на территории одной из республик или областей. Жители Херсонской области, потерявшие документы, голосовали по ксерокопии удостоверения личности, если они включены в списки избирателей, а граждане без документов могли привести свидетелей, которые подтвердили бы проживание голосующего на территории, поясняла глава местного ЦИК Марина Захарова.

Значительная часть голосующих вносилась в списки дополнительно непосредственно на участках. «В частности, на участках, образованных за рубежом, списки составляются с нуля, то есть в них вносится каждый явившийся для голосования гражданин республики», — говорил глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, добавляя, что часть голосующих было невозможно учесть изначально.

Когда регионы могут войти в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 сентября заявил, что все российские органы власти готовы к присоединению к стране новых регионов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что палата поддержит решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если оно будет принято.

По итогам референдумов о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей власти запланировали митинг в центре Москвы, сообщали источники РБК. Предварительно он запланирован на 30 сентября, на нем планируется выступление Владимира Путина. Это может быть совмещено с подписанием договора о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, добавив, что не видит необходимости во внеочередном заседании палаты. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также отметил, что потребности в «искусственном ускорении конституционного порядка принятия в состав России новых субъектов» нет. Клишас добавил, что процедура включения потребует поправок в текст Конституции России.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уже заявил о планах посетить Москву с обращением к Путину. По словам Пасечника, он надеется, что «сегодня-завтра» поедет в Москву. Глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо также заявили о намерении посетить столицу России после объявления итогов референдума.

Российское законодательство содержит процедуру вхождения в состав нового субъекта — иностранного государства или его части. Принятие в состав происходит на основании международного договора, перед подписанием которого президент России уведомляет Федеральное собрание и правительство. После заключения договора президент обращается в Конституционный суд с просьбой дать оценку соответствия договора Конституции. Если суд не находит нарушений, то договор вместе с проектом федерального конституционного закона, в котором определяются название нового субъекта, его статус, границы, переходные положения, направляются в Госдуму, а затем в Совет Федерации. После принятия документа палатами парламента в ст. 65 Конституции вносится поправка — туда добавляются названия новых субъектов России.

Что изменится после присоединения субъектов

После присоединения к России республик Донбасса и подконтрольных российским силам территорий Запорожской и Херсонской областей Москва будет проводить уже не специальную военную операцию, а «контртеррористическую операцию на своих территориях», заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он также выразил мнение, что эти территории можно было присоединить и без проведения референдумов, поскольку их жители «уже давно определились в своем законном выборе».

В Кремле сообщили, что после проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины «кардинальным образом» изменится правовой статус этих территорий. Ситуация изменится «со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях», отметил Песков.

Волна общественной эйфории по этому поводу представляется пока маловероятной, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Выражаясь спортивным языком, граждане подошли к референдуму не на пике формы. Поэтому пока нет признаков, что расширение границ может вызвать всплеск позитива, соизмеримый с крымским или с тем, как была бы воспринята гипотетическая демобилизация», — сказал политолог РБК.

Тема легитимности не будет первостепенной при интерпретации референдума, добавил Виноградов. «Все, кто испытывает потребность его признать, фактически уже признали», — отметил он. По мнению политолога, референдумы и частичная мобилизация были заявлены как два элемента одного события. «В первую неделю частичной мобилизации были ожидания, что российские власти пытаются этими действиями серьезно ускорить динамику конфликта. Однако удастся ли справиться Москве с этой нарастающей динамикой и создали ли эти два решения синергию, усиливающую российскую позицию, — это пока вопрос, по которому нет однозначного мнения», — заключил политолог.

Как отреагировали Украина и международное сообщество

Позиция и задача Украины не меняются из-за проведения референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявили в МИД Украины. В начале сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что за участие в референдумах украинцам будет грозить тюремный срок. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что проведение референдумов сделает невозможным продолжение дипломатических переговоров с Россией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что референдумы в Донбассе и других регионах «не будут иметь юридических последствий», и назвал их «пародией». О непризнании итогов референдумов сообщили также власти ФРГ, США, Великобритании, Польши, Эстонии, Турции и ряда других стран.

Великобритания ввела санкции против 33 лиц, связанных с организацией референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.