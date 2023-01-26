Депутат Госдумы Шеремет предложил поменять статус спецоперации на Украине

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В ответ на поставки немецких и американских танков России следует изменить статус специальной военной операции на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает «РИА Новости».

«Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», — сказал Шеремет.

При этом депутат не стал уточнять, какой именно статус стоит присвоить специальной военной операции на Украине.

Накануне Германия и США официально объявили о передаче Украине танков своего производства — Leopard 2 и Abrams. Германия, кроме того, дала разрешение другим странам на реэкспорт на Украину танков своего производства.

На доставку машин из США и подготовку украинских танкистов уйдет некоторое время, признал Белый дом. Объявляя о передаче танков Украине, Байден также рассказал, что ВСУ готовятся провести контрнаступление.

Российские власти неоднократно осуждали поставки западного оружия на Украину. Еще в марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конвои, перевозящие поставляемое на Украину иностранное вооружение, станут целью российских сил.