Кремль ответил на указ Зеленского об отказе от переговоров с Путиным

Россия «с самого начала спецоперации» выступала за достижение выдвинутых ею условий путем мирных переговоров, заявил Песков. Но для диалога нужны две стороны, а значит Москва будет ждать смены позиции Киева, добавил он

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / ZUMA / ТАСС)

После указа президента Украины Владимира Зеленского, утвердившего решение Совета нацбезопасности и обороны об отказе от переговоров с Россией при президенте Владимире Путине, Москве остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Чтобы вести переговоры, нужны две стороны», — отметил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, Россия «с самого начала спецоперации» выступала за то, чтобы достижение выдвинутых ею условий «обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами».

«А сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа», — заявил представитель Кремля.

Решение отказаться от переговоров с Россией, пока у власти находится Путин, Совет нацбезопасности Украины принял единогласно 30 сентября. Ранее в тот же день Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В своем выступлении перед подписанием он призвал Украину «немедленно прекратить огонь» и «все военные действия» и «вернуться за стол переговоров». Но в то же время отметил, что Москва, хоть и готова к переговорам, обсуждать вопрос о «выборе народов» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не будет. «Он сделан, Россия его не предаст», — сказал Путин.

Зеленский же после этого заявил, что Украина выступала с инициативами в переговорном процессе и предлагала России «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях». Однако, «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно», считает он. «Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал Зеленский.