Зеленский заявил, что ему неинтересно вести переговоры с Путиным

Президент Украины вновь отказался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле ранее заявляли о готовности к переговорам с Киевом, но не видели для них условий условий из-за позиции украинских властей

Владимир Зеленский (Фото: President Of Ukraine / APA Images / ZUMA / ТАСС)

Конфликт на Украине завершится, когда российские войска покинут украинскую территорию, заявил в интервью телеканалу Sky News президент страны Владимир Зеленский.

«Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это всё», — сказал он.

Зеленский также заявил, что люди для него — приоритет номер один и он не хочет «воевать на территории России».

Отвечая на вопрос, поможет ли встреча с российским президентом Владимиром Путиным разрешить конфликт, он ответил, что ему это «не интересно». «Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал украинский лидер.

В последние дни, по словам Зеленского, были более мощные атаки и для украинских сил крайне важно иметь оборонительную мощь. Он поблагодарил США, Великобританию и Германию за решение о поставке танков.

Переговоры России и Украины об урегулировании прекратились в прошлом мае. Осенью Зеленский представил так называемую «формулу мира» с перечнем условий для завершения конфликта. Среди них, в том числе, упоминался вывод российских войск. В то же время украинский президент отказался вести переговоры с Россией, потому что, как он говорил, «не понимает, с кем и о чем их вести».

Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации защиту населения Донбасса, а также попытку «прекратить войну», которая там продолжалась с 2014 года. В Кремле заявляли о готовности к переговорам с Украиной, однако указали, что сейчас для них нет никаких условий из-за позиции Киева.

Россия не будет вести диалог с Украиной на основе «формулы мира» Зеленского, заявлял глава МИД Сергей Лавров. Никакой мирный план не может существовать без учета включения в состав России четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.