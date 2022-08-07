Зеленский назвал проведение референдумов условием отказа от переговоров
Украина выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении.
С начала военной операции России на Украине 24 февраля стороны на уровне делегаций провели несколько раундов переговоров как очно, так и онлайн. Последняя очная встреча сторон состоялась в конце марта в Стамбуле. По ее итогам российское Минобороны объявило о решении «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», а глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил о получении от Киева письменных предложений по политическому урегулированию конфликта.
Однако в середине мая мирные переговоры были приостановлены. Украинская сторона объяснила, что ее отношение к переговорам изменилось после событий в Буче. Журналисты Reuters и других изданий сообщали о найденных там телах погибших мирных жителей. В Минобороны называли эти данные постановкой и провокацией.
В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. В свою очередь глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявлял, что переговоры с Москвой возможны только после того, как Киев одержит победу на поле боя.
Зеленский неоднократно предупреждал, что Украина выйдет из переговоров, если Россия проведет референдумы на территориях взятых российской армией регионов. О проведении референдумов с целью присоединиться к России неоднократно говорили пророссийские власти Херсонской и Запорожской области. Главы Донецкой и Луганской народных республик также заявляли о желании войти в состав России. 28 июля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допускал, что парламент может в осеннюю сессию рассмотреть вопрос вхождения «новых территорий» в состав России.
При этом на во время недавнего визита в Москву бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Москва подтвердила готовность к переговорам с Киевом. «Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 августа.