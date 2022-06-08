Лавров назвал условие для переговоров Путина и Зеленского

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Российская и украинская делегация должны возобновить свою работу для того, чтобы говорить о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Что касается встречи между господином Зеленским и президентом России, мы неоднократно объясняли, — Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе <...> Таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз, и исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу», — подчеркнул он.

По словам министра, мяч остается на стороне Украины с середины апреля, когда они «изменили свои подходы», изложенные в Стамбуле на встрече 29 марта.

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