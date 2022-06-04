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Глава делегации Украины назвал условие для переговоров с Россией

Переговорная позиция Киева должна быть усилена поставками оружия Западом, ВСУ уже готово его применять, заявил Арахамия. Он отметил, что пока Россия берет под контроль населенные пункты, Украина делает «шаг вперед — два назад»
Давид Арахамия
Давид Арахамия (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Возобновление диалога между представителями Украины и России возможны лишь при прочной переговорной позиции, сейчас пауза в переговорах «достаточно обоснована» из-за напряженной ситуации в Донбассе, заявил глава украинской делегации, депутат Верховной рады Давид Арахамия во время телемарафона.

Прежде всего, указал он, усилить переговорную позицию Киева способны поставки оружия западными странами, которое должно поступить «в достаточном объеме». «Наши вооруженные силы уже готовы его применять <...> И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров», — сказал Арахамия (цитата по «Украинской правде»).

Глава украинской делегации отметил, что российские силы в настоящий момент продолжают устанавливать контроль над населенными пунктами. Он указал: «пока мы делаем один шаг вперед — два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров».

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Спецоперация России на Украине началась в конце февраля, делегации двух стран после этого несколько раз встречались лично и по видеосвязи. Наибольшего прогресса они достигли в конце марта на встрече в стамбульском дворце Долмабахче, представители Украины передали российской стороне свои предложения по урегулированию кризиса.

Представители Москвы позднее направили ответный документ Украине, однако реакции не получили, рассказывал глава делегации Владимир Мединский. Он счел, что «замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины». Аналогичное мнение высказали и в Кремле, отметив, что Киев «морозит» переговоры.

Власти Украины объяснили, что на диалог повлияли события в городе Буча, которые Минобороны России сочли провокацией с целью очернения Москвы. Президент России Владимир Путин также говорил о влиянии произошедшего в Буче на ход переговоров, назвав инцидент «провокацией». Нельзя сказать, что украинцы «жаждут» переговоров с российской стороной, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский не раз предлагал личную встречу Путину, указывая, что разговор должен пройти без посредников. «Только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», — подчеркивал он. Президент Украины отмечал, что вопрос при этом будет обсуждаться один — прекращение боевых действий. Он также предупреждал, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой, если на занятых российскими войсками территориях Украины будут проведены референдумы.

В Кремле допускали личную встречу Путина и Зеленского, но только после согласования делегациями текста документа. «Для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента», — говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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