Кремль заявил об отсутствии условий для переговоров с Украиной

Песков: условий для переговоров между Россией и Украиной нет ни де-факто, ни де-юре

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

Условия для переговоров между Россией и Украиной отсутствуют, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент и де-факто, и де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно: никаких условий для таких переговоров нет», — сообщил Песков.

17 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов рассмотреть возможность переговоров с Россией, однако для этого они должны основываться на фундаментальных принципах ООН. В их числе он назвал уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины и компенсацию ущерба.

В то же время еще в октябре украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Весной, после начала спецоперации на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, однако сторонам не удалось прийти к конкретным результатам. Представители стран обвиняют друг друга в срыве диалога.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский назвал единственным способом завершить боевые действия на территории страны отвод российских войск к границам Украины 1991 года. Кремль на это заявление сообщил, что Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение к России новых территорий: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.