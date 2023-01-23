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Лавров посоветовал Украине через посредников прояснить позицию по диалогу

Глава МИД России Лавров: Украине стоит через посредников прояснить позицию по переговорам
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters)

Украина может прояснить через посредников, как она видит возможные переговоры с Россией, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Министр напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

«Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий», — предложил Лавров.

Москва не отказывается от переговоров, о чем многократно говорил и президент России Владимир Путин, заявил он. «Но те, кто отказывается, <...> должны понимать, что чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — предупредил глава МИДа.

После начала специальной военной операции на Украине стороны провели несколько раундов переговоров, но им не удалось прийти к конкретным результатам. С весны прошлого года диалог заморожен. Осенью, после референдумов о вхождении в состав России Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, Зеленский отказался от переговоров с Москвой.

Вскоре после этого президент Украины допустил возобновление диалога при соблюдении Россией некоторых условий. Среди них — отвод российских войск к границам Украины 1991 года, освобождение всех пленных, фиксация окончания конфликта, восстановление территориальной целостности Украины. Кремль отверг «мирный план» Киева, не учитывающий «сегодняшние реалии с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов».

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23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия для переговоров между Россией и Украиной отсутствуют. «Нам вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент и де-факто, и де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима», — объяснил он.

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Сергей Лавров МИД Украина Военная операция на Украине

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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