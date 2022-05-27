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Зеленский призвал «столкнуться с реалиями» из-за разговора с Путиным

Украинцы не стремятся к переговорам между Путиным и Зеленским, однако этого следует добиваться, считают в Киеве. В апреле власти Украины заявили, что фон для переговоров испорчен событиями в Буче, Москва считает их провокацией
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Жители Украины не жаждут разговора президента страны Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, однако такой разговор необходим, заявил украинский президент Владимир Зеленский на форуме «По душам», организованном сообществом внешней политики Индонезии (FPCI). Трансляция велась на YouTube.

«Есть что обсудить с российским лидером. Я не могу сказать вам, что наш народ жаждет моего разговора с ним, но мы должны столкнуться с реалиями, в которых живем», — сказал Зеленский (цитата по Reuters).

По его словам, от такой встречи Киев хочет добиться возвращения «жизни суверенной страны в пределах своей территории».

Зеленский также сообщил, что «с честью и радостью» принимает приглашение президента Индонезии Джоко Видодо посетить саммит G20 в ноябре 2022 года, передавал Medcom. «Мы не должны допустить масштабного голода», — добавил он.

Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой
Политика
Генри Киссинджер

Зеленский прежде не раз говорил, что готов к личным переговорам с Путиным, отмечая, что разговор должен проходить без посредников. «Только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», — подчеркивал президент Украины. Он добавил позднее, что вопрос должен будет обсуждать при этом один — прекращение боевых действий.

В Кремле отмечали, что не отказываются от возможности встречи президентов, однако прежде следует подготовить конкретный документ, который они во время встречи утвердят. Представитель российского президента Дмитрий Песков добавил, что на иных условиях встреча «вряд ли возможна».

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Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера об уступках Украины России
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Генри Киссинджер

Переговорный процесс между сторонами продолжается с конца февраля. Делегации Москвы и Киева трижды встречались в Белоруссии, состоялась встреча в стамбульском дворце Долмабахче, на которой стороны достигли наибольшего прогресса, Киев передал свои предложения по урегулированию ситуации. Она прошла в конце марта.

После событий в Буче украинские власти заявили, что произошедшее повлияло на ход переговоров и «наложило определенный отпечаток». «Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, которая касается России», — пояснил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. О влиянии этих событий на переговоры говорил и Путин, он считает события в Буче «провокацией».

Глава российской делегации Владимир Мединский сказал позднее, что Москва направила ответные документы, однако реакции не получила. По его мнению, власти Украины решили «заморозить» переговорный процесс.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Украина Владимир Путин переговоры
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