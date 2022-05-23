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Зеленский назвал единственную тему для возможных переговоров с Путиным

Зеленский заявил, что «в принципе не воспринимает какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации», кроме Путина, и только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий на Украине
Владимир Зеленский (на экране)
Владимир Зеленский (на экране) (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе, заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться — это президент Владимир Путин; такая встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий, подчеркнул он.

«Я в принципе не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации, кроме президента Российской Федерации. И только в том случае, если вопрос на столе будет один», — добавил он.

Зеленский сообщил также, что организация каких-либо переговоров с Россией становится все более сложной, передает Reuters. В то же время он указал на необходимость активизировать процесс обмена пленными. «Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС), отметив, что к процессу нужно подключить международные организации, такие как ООН, и другие страны.

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Зеленский ранее неоднократно заявлял, что готов лично говорить с Путиным, подчеркивая, что такая встреча должна проходить без посредников. 21 мая он сказал, что повестка таких переговоров и сам факт их проведения будут зависеть от времени их поведения и действий Москвы — в том числе на подконтрольных российским военным территориях Украины и в отношении украинских военнослужащих, которые вышли с завода «Азовсталь». Украина рассчитывает их обменять; российская Госдума при этом обсуждает вопрос запрета обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом (власти России неоднократно называли батальон «Азов» неонацистским объединением; его символика внесена Минюстом в список экстремистских материалов).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским и что она «гипотетически возможна».В марте и начале апреля он говорил, что для того, чтобы провести очную встречу президентов, необходимо, чтобы делегации двух стран в результате совместной работы сформулировали конкретный документ. «Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда настанет черед такой встречи», — подчеркивал он.

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13 мая Песков, комментируя возможность прямых переговоров Путина с Зеленским, сказал: «Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента, никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена».

Российская и украинская делегации провели несколько очных и дистанционных встреч, однако на прошлой неделе и Украина, и Россия заявили о приостановке обсуждений мирного соглашения. Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что Киев «практически вышел» из мирных переговоров, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после последней очной встречи в Стамбуле «каких-то изменений, продвижения вперед нет».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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