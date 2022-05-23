Зеленский назвал единственную тему для возможных переговоров с Путиным

Зеленский заявил, что «в принципе не воспринимает какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации», кроме Путина, и только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий на Украине

Владимир Зеленский (на экране) (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе, заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться — это президент Владимир Путин; такая встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий, подчеркнул он.

«Я в принципе не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации, кроме президента Российской Федерации. И только в том случае, если вопрос на столе будет один», — добавил он.

Зеленский сообщил также, что организация каких-либо переговоров с Россией становится все более сложной, передает Reuters. В то же время он указал на необходимость активизировать процесс обмена пленными. «Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС), отметив, что к процессу нужно подключить международные организации, такие как ООН, и другие страны.

Зеленский ранее неоднократно заявлял, что готов лично говорить с Путиным, подчеркивая, что такая встреча должна проходить без посредников. 21 мая он сказал, что повестка таких переговоров и сам факт их проведения будут зависеть от времени их поведения и действий Москвы — в том числе на подконтрольных российским военным территориях Украины и в отношении украинских военнослужащих, которые вышли с завода «Азовсталь». Украина рассчитывает их обменять; российская Госдума при этом обсуждает вопрос запрета обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом (власти России неоднократно называли батальон «Азов» неонацистским объединением; его символика внесена Минюстом в список экстремистских материалов).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским и что она «гипотетически возможна».В марте и начале апреля он говорил, что для того, чтобы провести очную встречу президентов, необходимо, чтобы делегации двух стран в результате совместной работы сформулировали конкретный документ. «Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда настанет черед такой встречи», — подчеркивал он.

Читайте на РБК Pro Pro Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Инструкции Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи Pro Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Статьи Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции Pro Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Прогнозы Pro МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит Статьи Pro Новый бизнес за несколько дней: как открыть компанию в Армении Новый бизнес за несколько дней: как открыть компанию в Армении Статьи Pro Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Статьи

13 мая Песков, комментируя возможность прямых переговоров Путина с Зеленским, сказал: «Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента, никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена».

Российская и украинская делегации провели несколько очных и дистанционных встреч, однако на прошлой неделе и Украина, и Россия заявили о приостановке обсуждений мирного соглашения. Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что Киев «практически вышел» из мирных переговоров, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после последней очной встречи в Стамбуле «каких-то изменений, продвижения вперед нет».