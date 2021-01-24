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Отравление Навального ,  
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Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное

В России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию. В Москве и Петербурге произошли столкновения с ОМОНом. Главное о протестах 23 января — в материале РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Общее число задержанных

  • По данным «ОВД-Инфо» на 00-00 мск, в ходе акций протеста по всей стране были задержаны 3068 человек.
  • В Москве полиция задержала 1167 участников несанкционированных акций. Это меньше чем 27 июля 2019 года, когда, по данным правозащитников, в столице задержали 1373 протестующих.
  • В Санкт-Петербурге были задержаны 466 протестующих.
  • МВД пока не представило официальных данных о задержаниях.
  • По данным ОНК, в Москве задержаны более 600 человек
  • По предварительным данным, на акциях протеста в России задержали около 300 несовершеннолетних, из них около 70 — в Москве, порядка 30 — в Санкт-Петербурге, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Что происходило в Москве

  • Задержания в столице начались еще утром в районе Пушкинской площади, где собирались участники несанкционированной акции. К 14:00 люди заполнили площадь и расположенный рядом сквер. Вслед за новыми задержаниями последовали и первые стычки с полицией.
  • Около 15 часов полиции удалось оттеснить протестующих от Пушкинской площади и Тверской улицы. Задержана была в том числе и супруга Алексея Навального Юлия. Она была отправлена в ОМВД «Сокол», откуда ее вечером отпустили. Задержали и Любовь Соболь, вечером суд оштрафовал ее на 20 тыс. рублей.

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  • Покинувшие площадь протестующие двинулись к Страстному бульвару, где путь им перекрыл ОМОН. В ходе столкновений толпе удалось прорвать оцепление.
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  • К вечеру центром противостояния стали Трубная площадь и Цветной бульвар. Полицейских и машины силовых структур забрасывали снежками, была взорвана дымовая шашка, а возле омоновцев распылили газ. Полиция в свою очередь применяла дубинки и проводила все новые задержания и к 18:30 сумела установить контроль над бульваром.
  • На Цветном бульваре группа протестующих атаковала автомобиль с мигалкой, который, по предварительным данным, принадлежал центральному аппарату ФСБ. Его водитель получил травму глаза.
  • Задержания происходили и в других частях города: возле здания ФСБ, а также недалеко от СИЗО «Матросская тишина», куда поместили Навального после выездного заседания суда в Химках.

Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика

Протесты в Санкт-Петербурге

  • Массовые акции протеста прошли и в Санкт-Петербурге. Там сторонники Навального изначально попытались собраться на Сенатской площади возле памятника Петру I, однако полиции удалось вытеснить людей оттуда.
  • После этого они двинулись на Невский проспект. Протестующим удалось прорвать оцепление и ненадолго перекрыть движение по главной улице города.
  • Часть участников акции отправилась к Марсову полю и провела там митинг, но после появления ОМОНа люди отправились к площади Восстания.
  • Задержания с применением дубинок возле Московского вокзала происходили уже вечером. В районе площади Восстания произошел инцидент с женщиной, которую сотрудник полиции без видимых причин ударил ногой в живот. Пострадавшую женщину госпитализировали. К вечеру МВД и прокуратура Петербурга сообщили о проведении проверки в отношении ударившего женщину омоновца.

Что происходило в других городах

  • Первыми акции начались на Дальнем Востоке. Митинги и пикеты прошли во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Комсомольске-на-Амуре.
  • Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:amic.ru Фото:amic.ru Фото:yakutia.info Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:Алексей Мальгавко / Reuters Фото:Михаил Шестаков / РБК Новосибирск Фото:Алексей Мальгавко / Reuters Фото:Максим Киселев / ТАСС Фото:Дмитрий Патраков для РБК Фото:Дмитрий Патраков для РБК
    Новосибирск (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)
  • В Новосибирске протестующие прошли шествием по центру города до площади Ленина. Оттуда их начали вытеснять силы полиции и Росгвардии. В результате были задержаны 95 человек. Областное управление СК завело уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). В ведомстве утверждают, что в сообщениях в социальных сетях были призывы к вооруженному сопротивлению представителям власти.
  • В Якутске местные жители вышли на митинг в поддержку Навального в 50-градусный мороз.
  • В Екатеринбурге шествие сначала проходило мирно, но затем полиция начала задержания и оттеснила протестующих на замерзший Городской пруд.
  • В Самаре, Уфе и Казани протестующим удалось дойти до зданий администраций, вход в которые был перекрыт полицией.
  • Более 40 человек были задержаны в Сочи, Ставрополе и Воронеже.
  • Курский майор полиции Руслан Агибалов, который записал ролик в поддержку Навального, в субботу был уволен из органов внутренних дел, сообщили РБК в МВД по Курской области.

Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:Игорь Волков / AP Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:Дмитрий Моргулис / ТАСС Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:dvhab.ru Фото:NewsVL.ru
Владивосток (Фото: NewsVL.ru)

Уголовные дела по итогам протестов

  • Следственный комитет после акции протеста в Москве возбудил уголовные дела по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК (хулиганство) из-за избиения сотрудника Росгвардии на Страстном бульваре, омоновца на Пушкинской и распыления газа в лицо водителю на Цветном бульваре
  • Во Владивостоке уголовные дела были возбуждены в отношении двух граждан, которые ударили полицейских. Один из них в результате был задержан, другому удалось скрыться.
  • СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который сначала нанес удар кулаком в лицо сотруднику ГИБДД, а затем ударил и коллегу пострадавшего. Ему удалось скрыться в толпе.
  • СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Новосибирска, который подозревается в публикации в социальных сетях призывы к массовым беспорядкам и вооруженному сопротивлению представителям власти.

Предупреждения и задержания накануне акции

  • Столичное ГУ МВД накануне призвало граждан не выходить на несанкционированные акции и напомнило об ответственности за призывы участвовать в них. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — отмечается в публикации на сайте управления.

  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. В сообщении упоминаются «сторонники Навального», которые «призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России».
  • В свою очередь, Генпрокуратура предупредила, что, если во время митингов будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия устроителей акций могут быть квалифицированы по статье «массовые беспорядки».
  • Минпросвещения попросило родителей оградить школьников от «прогулок» в поддержку Навального, сославшись на массовое появление в Сети подобных призывов к детям.
  • На этой неделе силовики задержали сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова, а также пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.
  • Соболь оштрафовали на 250 тыс. руб. за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия, Лося поместили под стражу на трое суток. Ярмыш за призывы выйти на акцию арестована на девять суток, Албуров — на десять.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что силовикам не поступают «никакие указания Кремля», так как они «не требуются, есть режим и законодательство».

Претензии властей к соцсетям

  • 21 января Роскомнадзор объявил, что нашел призывы к участию в митингах практически во всех основных соцсетях: в Facebook, TikTok, «ВКонтакте», Twitter, Instagram, а также в YouTube. Им пригрозили штрафом от 800 тыс. до 4 млн руб. по ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством).
  • Генпрокуратура выступила с требованием ограничить доступ к ресурсам, где есть призывы участвовать в несанкционированных митингах.
  • 23 января Роскомнадзор сообщил, что из социальных сетей было удалено почти 90% сообщений, в которых звучали незаконные призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.
  • За неполные четыре дня после задержания Навального пользователи соцсетей более 127 тыс. раз упомянули в своих постах сочетания слов «митинг 23 января», «митинг», «23 января» и фамилию оппозиционера, посчитала «Медиалогия».

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Что случилось с Алексеем Навальным

  • Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где он с конца августа лечился от последствий отравления.
  • Уже при прохождении паспортного контроля в Шереметьево его задержали.
  • 18 января Навального арестовали на месяц по требованию ФСИН. Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил правила условного осуждения, так как не отмечался в полиции во время испытательного срока. Ведомство ссылается на то, что оппозиционер был выписан из берлинской больницы еще в конце сентября. ФСИН требует заменить ему условный срок на реальный.
  • На следующий день после ареста Навального ФБК (признан МИнюстом иноагентом) опубликовал расследование о «дворце Путина» — комплексе зданий на мысе Идокопас в районе Геленджика. Общую стоимость строительства объекта ФБК оценил в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания — в $1 млрд. К выводу о связи комплекса с президентом Навальный и ФБК пришли на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта, по их информации, участвовали госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены. Кремль назвал это расследование «враньем» и «клюквой, которая вызывает большое количество просмотров». В YouТube это видео набрало уже около 60 млн просмотров.
  • Когда Навальный уже сидел в СИЗО, в Instagram было опубликовано его обращение, в котором оппозиционер рассказывает о своем здоровье и «на всякий случай» добавляет, что не планирует совершать самоубийство.
  • Западные политики призвали освободить Навального и дали понять, что России могут грозить новые санкции.
  • Алексей Навальный был приговорен к трем с половиной годам условно по делу «Ив Роше» в 2014 году. Испытательный срок истек 30 декабря 2020 года. До этого дня Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в органах ФСИН.
Авторы
Анастасия Антипова, Евгения Кузнецова, Артем Филипенок, Михаил Гребенщиков, Александр Атасунцев, Маргарита Алехина, Андрей Любимов, Владислав Шатило
Алексей Навальный Фонд борьбы с коррупцией митинг
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