Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное

В России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию. В Москве и Петербурге произошли столкновения с ОМОНом. Главное о протестах 23 января — в материале РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Общее число задержанных

По данным «ОВД-Инфо» на 00-00 мск, в ходе акций протеста по всей стране были задержаны 3068 человек.

В Москве полиция задержала 1167 участников несанкционированных акций. Это меньше чем 27 июля 2019 года, когда, по данным правозащитников, в столице задержали 1373 протестующих.

В Санкт-Петербурге были задержаны 466 протестующих.

МВД пока не представило официальных данных о задержаниях.

По данным ОНК, в Москве задержаны более 600 человек

По предварительным данным, на акциях протеста в России задержали около 300 несовершеннолетних, из них около 70 — в Москве, порядка 30 — в Санкт-Петербурге, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Что происходило в Москве