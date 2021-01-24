Отравление Навального , 24 янв, 00:29
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Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
В России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию. В Москве и Петербурге произошли столкновения с ОМОНом. Главное о протестах 23 января — в материале РБК
Общее число задержанных
- По данным «ОВД-Инфо» на 00-00 мск, в ходе акций протеста по всей стране были задержаны 3068 человек.
- В Москве полиция задержала 1167 участников несанкционированных акций. Это меньше чем 27 июля 2019 года, когда, по данным правозащитников, в столице задержали 1373 протестующих.
- В Санкт-Петербурге были задержаны 466 протестующих.
- МВД пока не представило официальных данных о задержаниях.
- По данным ОНК, в Москве задержаны более 600 человек
- По предварительным данным, на акциях протеста в России задержали около 300 несовершеннолетних, из них около 70 — в Москве, порядка 30 — в Санкт-Петербурге, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Что происходило в Москве
- Задержания в столице начались еще утром в районе Пушкинской площади, где собирались участники несанкционированной акции. К 14:00 люди заполнили площадь и расположенный рядом сквер. Вслед за новыми задержаниями последовали и первые стычки с полицией.
- Около 15 часов полиции удалось оттеснить протестующих от Пушкинской площади и Тверской улицы. Задержана была в том числе и супруга Алексея Навального Юлия. Она была отправлена в ОМВД «Сокол», откуда ее вечером отпустили. Задержали и Любовь Соболь, вечером суд оштрафовал ее на 20 тыс. рублей.