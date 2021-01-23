В Петербурге протестующие прорвали оцепление ОМОНа на Невском проспекте

Полиция уже успела задержать несколько десятков человек. Так, по данным «ОВД-Инфо», в Петербурге к 16:20 по местному времени 23 января задержаны 162 человека.

В ходе задержаний силовики применяли резиновые дубинки, сообщали очевидцы. В ответ протестующие кидали снежки в полицейских. Один из участников протестов ударил в лицо сотрудника ГИБДД, пишет «Фонтанка».

РБК направил запрос в пресс-службу регионального главка МВД.

Акции протеста с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения в Россию, прошли 23 января в ряде регионов страны. На Дальнем Востоке были задержаны более 100 человек, в Сибири — более 90, в Москве к 13:00 мск были задержаны более 40 человек. По всей России, по данным «ОВД-Инфо», задержаны более 1 тыс. человек.

Среди задержанных оказалась также жена Навального Юлия. О намерениях выйти на акции протеста она заявила накануне, 22 января. Кроме того, на Пушкинской площади задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) сразу после прихода на несогласованный митинг.

Причиной начала акций протеста стал арест Навального 18 января после его прилета из Германии. В Петербурге первые акции начались в тот же день, сразу после ареста. Тогда полиция задержала более 30 человек, которые вышли на одиночные пикеты.

Накануне акций протеста о недопустимости участия в них и о недопустимости призывов к участию стали заявлять официальные лица страны. Кроме того, своих сотрудников предупредила и консалтинговая компания McKinsey. Он предостерегла от участия в митингах в Москве и Петербурге.