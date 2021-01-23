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В Петербурге протестующие прорвали оцепление ОМОНа на Невском проспекте

Протестующие в Санкт-Петербурге вышли на Невский проспект и прорвали оцепление ОМОНа. По данным правозащитников, задержаны больше сотни человек

Фото:Антон Ваганов / Reuters Фото:Алексей Даничев / РИА Новости Фото:Алексей Даничев / РИА Новости Фото:Дмитрий Ловецкий / AP Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Фото:Алексей Даничев / РИА Новости Фото:nedimonspbinf / Telegram
Фото: Антон Ваганов / Reuters

В центре Санкт-Петербурга протестующие прорвали оцепление ОМОНа на Невском проспекте, передает издание «Деловой Петербург».

Митинги начались в 14:00 по местному времени на Сенатской площади. Участники обошли правоохранителей, собрались возле Медного всадника, а затем начали скандировать лозунги в поддержку Навального.

Корреспондент «РБК Санкт-Петербург» сообщал, что в основном среди участников граждане 30–40 лет.

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Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика

Полиция уже успела задержать несколько десятков человек. Так, по данным «ОВД-Инфо», в Петербурге к 16:20 по местному времени 23 января задержаны 162 человека.

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В ходе задержаний силовики применяли резиновые дубинки, сообщали очевидцы. В ответ протестующие кидали снежки в полицейских. Один из участников протестов ударил в лицо сотрудника ГИБДД, пишет «Фонтанка».

РБК направил запрос в пресс-службу регионального главка МВД.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Акции протеста с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения в Россию, прошли 23 января в ряде регионов страны. На Дальнем Востоке были задержаны более 100 человек, в Сибири — более 90, в Москве к 13:00 мск были задержаны более 40 человек. По всей России, по данным «ОВД-Инфо», задержаны более 1 тыс. человек.

Среди задержанных оказалась также жена Навального Юлия. О намерениях выйти на акции протеста она заявила накануне, 22 января. Кроме того, на Пушкинской площади задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) сразу после прихода на несогласованный митинг.

Причиной начала акций протеста стал арест Навального 18 января после его прилета из Германии. В Петербурге первые акции начались в тот же день, сразу после ареста. Тогда полиция задержала более 30 человек, которые вышли на одиночные пикеты.

Накануне акций протеста о недопустимости участия в них и о недопустимости призывов к участию стали заявлять официальные лица страны. Кроме того, своих сотрудников предупредила и консалтинговая компания McKinsey. Он предостерегла от участия в митингах в Москве и Петербурге.

Авторы
Евгений Науменко, Виктория Саитова, Роман Кизыма
При участии
Майя Бобенко
митинги протесты Алексей Навальный Санкт-Петербург задержания ОМОН
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