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Отравление Навального ,  
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Пресс-секретаря Навального и Албурова задержали вслед за Соболь

Киру Ярмыш задержали в собственной квартире, а Георгия Албурова на Ленинградском вокзале. Соратники Навального призывали выходить на митинги с требованием освободить оппозиционера
Кира Ярмыш
Кира Ярмыш (Фото: kira_yarmysh / Instagram)

Пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш задержали в ее квартире сотрудники полиции. Об этом она сообщила в Twitter. «Повезли в отдел, адвокату со мной в машине поехать не дали», — написала Ярмыш.

Также о своем задержании сообщил расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Георгий Албуров. Он уточнил, что был задержан на Ленинградском вокзале.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В Москве задержали Любовь Соболь
Политика
Любовь Соболь

Ранее в четверг, 21 января, были задержаны Любовь Соболь и юрист ФБК Владлен Лось. Адвокат Соболь Владимир Воронин РБК сообщил, что, со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы на несанкционированные митинги. Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади рассказал РБК, что Лосю с 25 января запретили находиться в России. Он пояснил, что юрист является гражданином Белоруссии, запрет на въезд продлится до 27 ноября 2023 года.

Навального задержали 17 января сразу после прилета в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления. По данным западных токсикологов, оппозиционера в августе прошлого года отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», российские власти с этими выводами не согласны. На следующий день, 18 января, оппозиционера арестовали на 30 суток. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил правила условного осуждения, в частности не отмечался у инспектора, пока находился в Германии, в связи с чем ведомство требуют заменить его условный срок на реальный.

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После этого соратники Навального начали призывать граждан к акциям протеста с требованием освободить оппозиционера. В ответ в МВД заявили, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января сотрудники полиции будут привлекать к ответственности. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, призывающим участвовать в митингах. Вместе с ними Роскомнадзор сообщил о намерении оштрафовать TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube в связи с распространением информации, «направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях».

Кроме того, в Татарстане завели первое в стране дело о призывах к массовым беспорядкам в рамках несогласованных митингов 23 января.

Автор
Роман Котерев
При участии
Майя Бобенко
ФБК Кира Ярмыш Алексей Навальный Любовь Соболь
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