Пресс-секретаря Навального и Албурова задержали вслед за Соболь

Киру Ярмыш задержали в собственной квартире, а Георгия Албурова на Ленинградском вокзале. Соратники Навального призывали выходить на митинги с требованием освободить оппозиционера

Кира Ярмыш (Фото: kira_yarmysh / Instagram)

Пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш задержали в ее квартире сотрудники полиции. Об этом она сообщила в Twitter. «Повезли в отдел, адвокату со мной в машине поехать не дали», — написала Ярмыш.

Также о своем задержании сообщил расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Георгий Албуров. Он уточнил, что был задержан на Ленинградском вокзале.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее в четверг, 21 января, были задержаны Любовь Соболь и юрист ФБК Владлен Лось. Адвокат Соболь Владимир Воронин РБК сообщил, что, со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы на несанкционированные митинги. Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади рассказал РБК, что Лосю с 25 января запретили находиться в России. Он пояснил, что юрист является гражданином Белоруссии, запрет на въезд продлится до 27 ноября 2023 года.