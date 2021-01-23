Роскомнадзор сообщил об удалении 89% призывов на митинги из соцсетей

Фото: Владислав Шатило / РБК

Из социальных сетей удалено почти 90% сообщений, в которых звучат незаконные призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму», — говорится в сообщении.

В РКН отметили, что к настоящему моменту удалено 89% таких сообщений от числа выявленных. По данным ведомства, наиболее массово подобные призывы размещались в соцсетях TikTok и «ВКонтакте». Из первой удалили 93% сообщений с призывами, из второй — 87%.

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