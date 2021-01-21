Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение детей на митинги

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 73,37 (+0,01) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 88,97 (-0,18) Инвестиции, 13:31
МИД не нашел противоречий в деле Навального и решении ЕСПЧ Политика, 18:39 Власти назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Харькове Общество, 18:35 Tesla Model S оставили без задних дверей и превратили в кабриолет Авто, 18:34 Новые правила для венчура: что ждет индустрию в 2021 году Pro, 18:32 Театры назвали новые билетные лимиты «разрешением дышать одним легким» Общество, 18:28 СМИ узнали о разработке VR-гарнитуры в Apple Стиль, 18:26 Лидер Уолл-стрит заинтересовался биткоином. Почему это важно Крипто, 18:21 «Сбер» показал робота-собаку. Видео Общество, 17:59 Как получить свой первый госзаказ — чек-лист для новичков Pro, 17:56 «Спартак» объявил о переходе Кокорина в «Фиорентину» Спорт, 17:46 Во втором подмосковном городе отравились школьники Общество, 17:46 В Москве задержали Любовь Соболь Политика, 17:44 Экологическое просвещение в школах: как устроено и кто за него отвечает Зеленая экономика, 17:40  Что помогло рынку крепкого алкоголя выстоять в 2020 году Pro, 17:26
Отравление Навального ,  
0 

Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение детей на митинги

В ведомстве ранее предупреждали «ВКонтакте» и TikTok о недопустимости нарушения недавно внесенных в законодательство изменений
Фото: Kira Hofmann / dpa / ТАСС
Фото: Kira Hofmann / dpa / ТАСС

Роскомнадзор сообщил о намерении привлечь интернет-площадки к административной ответственности в связи с распространением информации, «направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях». В ведомстве указывают о нарушении ими ст. 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации»).

«Роскомнадзор направляет в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Там указали, что «участие в несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью».

В сообщении Роскомнадзора не уточняется, в адрес каких именно интернет-площадок направлено соответствующее предупреждение.

РБК направил запрос в Роскомнадзор и обратился за комментарием к представителям соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и TikTok.

Согласно ст. 13.41 КоАП России нарушение законодательства влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. Изменения и дополнения в кодекс касательно этой статьи вступили в силу 10 января и с тех пор не применялись.

В МВД пообещали привлекать за призывы к участию в акции 23 января
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

Накануне стало известно о том, что требования пресекать вовлечение несовершеннолетних Роскомнадзор направил руководству «ВКонтакте». Аналогичное требование было направлено и в адрес TikTok, поскольку там «распространялись материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

Ограничить доступ к ресурсам, призывающим участвовать в митингах, потребовала Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что объявили предостережения о недопустимости нарушения закона лицам, призывающим к незаконным действиям.

Требования Роскомнадзора к соцсетям модерировать контент и заявления Генпрокуратуры появились после призывов сторонников оппозиционера Алексея Навального выходить на митинги с требованием освободить политика.



Навального задержали 17 января сразу после прилета в Москву из Берлина, а позже приговорили к 30 суткам ареста. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил правила условного осуждения, в частности не отмечался у инспектора, и требует заменить условный срок на реальный.

В столице митинги и другие массовые акции фактически запрещены с марта, когда власти начали вводить ограничительные меры.

Автор
Артем Филипенок
При участии
Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова
Роскомнадзор ВКонтакте TikTok Алексей Навальный
Материалы по теме
Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам
Политика
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к протестам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter