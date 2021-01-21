Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение детей на митинги

В ведомстве ранее предупреждали «ВКонтакте» и TikTok о недопустимости нарушения недавно внесенных в законодательство изменений

Фото: Kira Hofmann / dpa / ТАСС

Роскомнадзор сообщил о намерении привлечь интернет-площадки к административной ответственности в связи с распространением информации, «направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях». В ведомстве указывают о нарушении ими ст. 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации»).

«Роскомнадзор направляет в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Там указали, что «участие в несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью».

В сообщении Роскомнадзора не уточняется, в адрес каких именно интернет-площадок направлено соответствующее предупреждение.

РБК направил запрос в Роскомнадзор и обратился за комментарием к представителям соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и TikTok.