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Политика ,  
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На акции протеста в Москве задержали жену Навального

Юлия Навальная заявила, что вышла в поддержку «бесстрашного, отважного человека», который был арестован после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления
Юлия Навальная
Юлия Навальная (Фото: yulia_navalnaya / Telegram)

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию. Об этом она сообщила в Instagram.

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«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала она.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Накануне, 22 января, она сообщила, что в субботу выйдет на центральную улицу Москвы, чтобы принять участие в несанкционированной акции в поддержку своего супруга. «Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается. <...> И я буду за тебя всегда бороться», — заявила она.

В городах России 23 января проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в середине месяца в Россию из Германии, где он лечился и восстанавливался после отравления. В Москве несогласованная акция в поддержку оппозиционера проходит на Пушкинской площади. Власти обвинили протестующих в том, что они блокируют движение транспорта и мешают пешеходам. По оценке полиции, в протестной акции участвуют 4 тыс. человек. Reuters насчитал 10 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо» на 15:50, по стране задержаны уже более 860 человек.

Акции в поддержку Алексея Навального. Главное
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, после того как он вернулся из Германии. На следующий день его арестовали на 30 суток. Во ФСИН обвиняют Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» — он не отмечался в ведомстве

2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный.

Автор
Михаил Юшков
Юлия Навальная задержание акция протеста Алексей Навальный
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