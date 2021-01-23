На акции протеста в Москве задержали жену Навального

Юлия Навальная заявила, что вышла в поддержку «бесстрашного, отважного человека», который был арестован после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления

Юлия Навальная (Фото: yulia_navalnaya / Telegram)

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию. Об этом она сообщила в Instagram.

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«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала она.

Накануне, 22 января, она сообщила, что в субботу выйдет на центральную улицу Москвы, чтобы принять участие в несанкционированной акции в поддержку своего супруга. «Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается. <...> И я буду за тебя всегда бороться», — заявила она.