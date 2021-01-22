Навальный в обращении из СИЗО рассказал об отсутствии планов самоубийства

Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

Находящийся под арестом Алексей Навальный в Instagram рассказал о своем здоровье и «на всякий случай» добавил, что не планирует совершать самоубийство.

По словам Алексея Навального, его «психоэмоциональное состояние совершенно стабильно». «Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта, и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками», — добавил оппозиционер в обращении.

Кроме того, он поблагодарил за просмотры на YouTube расследования Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) про «дворец Путина». К 19:00 22 января ролик посмотрели 58,5 млн человек.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ролик «псевдорасследованием» с целью «изъятия денег у населения». Песков опроверг утверждения о том, что Путин владеет «дворцом» из видеоролика.

Полиция задержала Навального 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прилетел туда из Германии, где с августа проходил лечение. ФСИН посчитала, что оппозиционер нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше»: из больницы его выписали в конце сентября, но все это время он не отмечался в полиции, находясь в ФРГ. В итоге ведомство потребовало заменить Навальному условный срок на реальный. 18 января политика арестовали на 30 суток.