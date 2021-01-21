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Отравление Навального ,  
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Прокуроры потребовали заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января

«Призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения», — заявили в ведомстве. Накануне Роскомнадзор обязал «Вконтакте», TikTok и другие соцсети удалять призывы к участию несовершеннолетних в незаконных митингах
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в несанкционированных митингах 23 января, соответствующее указание она направила в Роскомнадзор. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.

Прокуратура заявила, что представители ведомства «ориентированы на принятие предупредительных мер» и предупредила, что виновных привлекут к административной ответственности.

Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее к акциям протеста с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального призвали его сторонники. Он был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево сразу после того, как вернулся из Германии. В этой стране он проходил лечение с августа 2020 года. 18 января Навальный был арестован на 30 суток, суд проходил во втором отделе полиции УМВД города Химки. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. Рассмотрение ходатайства службы должно состояться 2 февраля.

Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил руководству «Вконтакте»и TikTok требование удалять материалы, призывающие несовершеннолетних пользователей к участию в незаконных акциях. Подобные меры должны принять и прочие соцсети, СМИ и информационные ресурсы, заявило ведомство.

Провести акцию в поддержку Навального собиралась также Либертарианская партия. Она направила в московскую мэрию заявку о проведении митинга на проспекте Сахарова 31 января, но получила отказ. Власти Москвы объяснили его мерами по противодействию коронавирусной инфекции.

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В Москве из-за коронавируса 5 марта прошлого года был введен режим повышенной готовности, который подразумевает запрет на массовые мероприятия, в том числе митинги. В мае столичная полиция напомнила, что мера все еще сохраняется.

Автор
Наталия Анисимова
Генпрокуратура Роскомнадзор Алексей Навальный
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