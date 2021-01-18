Суд арестовал Навального на 30 суток

Рассмотрение дела оппозиционера о нарушении им режима испытательного срока назначено на 29 января. Навальный был задержан в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево 17 января сразу же после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, бывший сенатор Константин Добрынин сказал РБК, что никогда не встречался с подобной процедурой, поскольку российским УПК, а именно ст. 231, предусмотрено, что судебное разбирательство, по общему правилу, производится в помещении суда, которому подсудно дело. «Основания для выездного заседания в УПК прямо не регламентированы. Практика и Верховный суд исходят из того, что в исключительных случаях дело может быть рассмотрено и в выездном судебном заседании по месту совершения преступления, по месту работы обвиняемого, потерпевшего, по месту проживания большинства свидетелей, а также в особом месте, выбор которого продиктован соображениями обеспечения безопасности участников судебного процесса. По-видимому, в случае с Навальным правоохранители будут говорить о безопасности участников судебного процесса, хотя это выглядит странно, но других аргументов не наблюдается», — говорит адвокат.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский отметил, что по Уголовно-процессуальному кодексу выездные заседания — это норма. «Что касается системы ФСИН и вопросов, которые на нее возлагает УПК, то выездные судебные заседания — это норма. Как правило, дело рассматривается выездными судами при решении вопросов об условно-досрочном освобождении. <...> Вопрос касается ФСИН, и тот факт, что по их тематике проводится выездное заседание, не представляет ничего исключительного. «Полагаю, что отчасти такое решение было принято, чтобы не создавать ажиотажа вокруг Химкинского суда и пути к нему. Просто наши правоохранительные органы подстраховались в очередной раз, дабы избежать внеплановых массовых мероприятий», — говорит адвокат.

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что Навальный нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. По этому делу Навального в 2014 году приговорили к условному сроку, который закончился в 2018 году. Испытательный срок, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН, завершился 29 декабря 2020 года.

УФСИН по Москве 28 декабря сообщило, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». 12 января стало известно, что в Симоновском районном суде столицы появилось дело об отмене условного срока, а 14 января ФСИН сообщила, что Навальный находится в федеральном розыске.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году неоднократно нарушал условия испытательного срока и не являлся на регистрацию. «Согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился. Только спустя месяц — 23.11.2020 г. — Навальный А.А. направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в г. Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», — говорилось в сообщении УФСИН.

Навальному стало плохо утром 20 августа 2020 года в самолете при перелете из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Российские врачи следов отравляющих веществ в организме Навального не нашли. Однако эксперты бундесвера после того, как Навальный был переправлен для продолжения лечения в Германию, заявили, что в его организме обнаружили следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». В России уголовное дело по поводу отравления Навального заведено не было. Москва неоднократно заявляла, что Германия в ответ на запрос не предоставила необходимых материалов, на основе которых был сделан вывод об отравлении Навального.

В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. В ФСБ сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб».