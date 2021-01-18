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Суд арестовал Навального на 30 суток

Химкинский суд, который провел заседание в отделе полиции, избрал для Алексея Навального меру пресечения в виде 30 суток ареста
Люди у здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, где находится оппозиционный политик Алексей Навальный
Люди у здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, где находится оппозиционный политик Алексей Навальный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Суд выбрал для Алексея Навального меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Заседание проходило во 2-м отделе полиции УМВД города Химки, куда Навального доставили из аэропорта Шереметьево, где его задержали при прохождении пограничного контроля 18 января.

«Я не понимаю, что происходит. Меня на одну минуту вывели из камеры для встречи с адвокатом. Я пришел сюда — здесь происходит заседание Химкинского суда. <...> Называется это все открытое заседание Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции — я не понимаю», — заявил Навальный в зале суда, назвав суд в отделении полиции беззаконием. Видеозапись опубликовала на своей странице в Twitter Кира Ярмыш.

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«Я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации могли наблюдать за тем удивительным абсурдом, который здесь происходит. Я хочу, чтобы пустили всех. Не только «Дежурную часть», «Лайфньюс» и ГУВД, но и тех настоящих журналистов, которые сейчас стоят на морозе и которых не пускают. Вы не можете делать вид, как будто этого не происходит. <...> Я заявляю, что они там стоят, <...> они требуют реализации своих прав и я вместе с ними этого требую», — сказал Навальный, обращаясь к судье. Запись опубликовала Ярмыш.

В МВД проведение заседания суда по Навальному в отделении полиции объяснили тем, что «у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию». «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен», — говорится в сообщении ГУ МВД по Московской области.

Рассмотрение дела оппозиционера о нарушении им режима испытательного срока назначено на 29 января. Навальный был задержан в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево 17 января сразу же после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, бывший сенатор Константин Добрынин сказал РБК, что никогда не встречался с подобной процедурой, поскольку российским УПК, а именно ст. 231, предусмотрено, что судебное разбирательство, по общему правилу, производится в помещении суда, которому подсудно дело. «Основания для выездного заседания в УПК прямо не регламентированы. Практика и Верховный суд исходят из того, что в исключительных случаях дело может быть рассмотрено и в выездном судебном заседании по месту совершения преступления, по месту работы обвиняемого, потерпевшего, по месту проживания большинства свидетелей, а также в особом месте, выбор которого продиктован соображениями обеспечения безопасности участников судебного процесса. По-видимому, в случае с Навальным правоохранители будут говорить о безопасности участников судебного процесса, хотя это выглядит странно, но других аргументов не наблюдается», — говорит адвокат.

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Алексей Навальный

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский отметил, что по Уголовно-процессуальному кодексу выездные заседания — это норма. «Что касается системы ФСИН и вопросов, которые на нее возлагает УПК, то выездные судебные заседания — это норма. Как правило, дело рассматривается выездными судами при решении вопросов об условно-досрочном освобождении. <...> Вопрос касается ФСИН, и тот факт, что по их тематике проводится выездное заседание, не представляет ничего исключительного. «Полагаю, что отчасти такое решение было принято, чтобы не создавать ажиотажа вокруг Химкинского суда и пути к нему. Просто наши правоохранительные органы подстраховались в очередной раз, дабы избежать внеплановых массовых мероприятий», — говорит адвокат.

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что Навальный нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. По этому делу Навального в 2014 году приговорили к условному сроку, который закончился в 2018 году. Испытательный срок, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН, завершился 29 декабря 2020 года.

УФСИН по Москве 28 декабря сообщило, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». 12 января стало известно, что в Симоновском районном суде столицы появилось дело об отмене условного срока, а 14 января ФСИН сообщила, что Навальный находится в федеральном розыске.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году неоднократно нарушал условия испытательного срока и не являлся на регистрацию. «Согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился. Только спустя месяц — 23.11.2020 г. — Навальный А.А. направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в г. Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», — говорилось в сообщении УФСИН.

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Навальному стало плохо утром 20 августа 2020 года в самолете при перелете из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Российские врачи следов отравляющих веществ в организме Навального не нашли. Однако эксперты бундесвера после того, как Навальный был переправлен для продолжения лечения в Германию, заявили, что в его организме обнаружили следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». В России уголовное дело по поводу отравления Навального заведено не было. Москва неоднократно заявляла, что Германия в ответ на запрос не предоставила необходимых материалов, на основе которых был сделан вывод об отравлении Навального.

В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. В ФСБ сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб».

Авторы
Владислав Гордеев, Роман Кирьянов
При участии
Виктория Полякова
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