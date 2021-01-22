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В Кремле назвали «качественной клюквой» расследование о «дворце Путина»

Выпуск ФБК о «дворце Путина» — «качественная клюква», собирающая большое количество просмотров, заявил Песков. По его словам, работа управделами президента с какими-либо объектами не означает, что президент имеет к ним отношение
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Кремле назвали «враньем» сообщения о том, что президент Владимир Путин имеет отношение к каким-либо объектам в Геленджике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Какие-то инсинуации, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, — это вранье», — заявил Песков.

Выпуск Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального про «дворец Путина» — «это хорошая качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров», добавил представитель Кремля. За три дня видео ФБК собрало более 55 млн просмотров.

По его словам, президент не пользуется какими-либо объектами в Геленджике и не бывает там. На вопрос, кому принадлежит комплекс, о котором идет речь в расследовании, Песков ответил, что это «абсолютно не его забота». «У нас много коммерческих объектов», — отметил он.

Песков назвал «псевдорасследованием» материал ФБК о «дворце Путина»
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Дмитрий Песков

Песков также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Управделами президента — это очень большая организация, которая имеет большой объем объектов», — сказал он. По словам пресс-секретаря, она занимается стройками, реставрационными работами, и «это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам».

Речь идет об инвестиционном договоре, который в 2005 году заключили управделами президента, ФГУП «Дом отдыха Туапсе», ОАО «Лирус» и ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» на строительство «пансионата в районе села Прасковеевка Геленджика Краснодарского края». Бывший тогда управляющим делами президента Владимир Кожин в интервью «Коммерсанту» говорил, что «Управление делами президента отношения к этому проекту с точки зрения его строительства и создания не имело».

«Инвестор сделал предложение, мы оценили его, дали согласие — вот это и все наше участие. <...> Далее — строительство, проектирование, все, что необходимо для строительства, все согласования, разрешения, как и по всем другим аналогичным проектам, брал на себя инвестор. Мы ничем не занимались, а они проектировали, строили», — заявил он.

По словам Кожина, во время финансового кризиса 2008 года инвестор попросил управделами подключиться к финансированию, однако оно отказалось, после чего инвестор выкупил всю долю государства. «В конце 2008 года инвестиционный договор был расторгнут, процедура завершена, на этом мы расстались с инвестором», — сказал Кожин.

В расследовании ФБК говорится о работе в управляющей компании комплекса нескольких сотрудников УДП.

Песков также прокомментировал флешмоб в TikTok, в рамках которого школьники меняют на стенах класса портреты. В частности, школьница из Ярославля опубликовала в соцсети видео, на котором она снимает со стены портрет Путина. Другой школьник в Балашихе вывесил в классе портрет Навального. «Вы знаете, что это никак не регламентируется. Этот вопрос надо задавать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства, это тоже вполне естественно», — сказал он. По словам пресс-секретаря, флешмобы «бывают разные, приятные и неприятные», и «как приходят, так и уходят». Нынешний флешмоб в TikTok Песков комментировать отказался. «Здесь нечего комментировать, я не буду давать оценок», — сказал он.

19 января ФБК опубликовал расследование о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Площадь основного здания составляет 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка — 68 га. ФБК показал план комплекса, а также снимки строений и видеозапись с дрона. Общую стоимость строительства объекта ФБК оценил в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.

Навальный и ФБК пришли к выводу о связи комплекса с президентом на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта, по их информации, участвовали госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.
Авторы
Полина Химшиашвили, Виктория Полякова
Владимир Путин ФБК Алексей Навальный Дмитрий Песков
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