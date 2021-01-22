Пресс-секретаря Навального арестовали на девять суток

Кира Ярмыш у Савеловского суда (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток. Об этом она сообщила в Twitter. Ранее она писала, что находится в Савеловском суде. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Савеловского районного суда.

Накануне Ярмыш записала видеообращение, в котором призвала россиян выйти на акции в поддержку Навального. Они не согласованы российскими властями. После этого ее задержали сотрудники полиции.

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