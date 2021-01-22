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Отравление Навального ,  
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Власти предложили родителям отвлечь детей от митинга играми и готовкой

Минпросвещения попросило родителей провести 23 января вместе с детьми, оградить их от «прогулок» в поддержку Навального
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минпросвещения попросило родителей оградить школьников от акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Обращение ведомство опубликовало в соцсетях, в частности во «ВКонтакте».

В последние дни в интернете массово начали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января, заявили в Минпросвещения. «Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных «прогулок», — предупредили в ведомстве.

Чтобы оградить школьников от митинга, министерство рекомендовало родителям провести 23 января вместе с детьми, заняться совместной готовкой, посмотреть кино, устроить домашний театр и совместную фотосессию, покататься на санках или поиграть в настольные игры.

Роскомнадзор решил оштрафовать соцсети за привлечение детей на митинги
Политика
Фото:Kira Hofmann / dpa / ТАСС

«Школьники, школа и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», — заявили в Минпросвещения.

Ранее Роскомнадзор и Генпрокуратура обвинили соцсети из-за призывов к несовершеннолетним участвовать в акциях протеста. Роскомнадзор распространил заявление о том, что начал вызывать соцсети на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.41 КоАП.

За последние дни акция, на которую призвали сторонники Навального, стала одним из основных трендов соцсетей. Только с 18 января до 11 утра 21 января 2021 года в Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках» пользователи более 127 тыс. раз упомянули в своих постах сочетания слов «митинг 23 января», «митинг», «23 января» и Навального, посчитала для РБК «Медиалогия».

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Навального задержали 17 января сразу после прилета в Москву из Германии, где он проходил лечение. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок», однако российские власти с этими выводами не согласны.

На следующий день, 18 января, оппозиционера арестовали на 30 суток. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил правила условного осуждения, в частности, не отмечался у инспектора, пока находился в Германии, в связи с чем ведомство потребовало заменить его условный срок на реальный.

После этого соратники Навального начали призывать граждан к акциям протеста. В ответ в МВД заявили, что будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях, а Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, призывающим участвовать в митингах. Накануне за призывы к акции были задержаны несколько ближайших соратников Навального, в том числе его пресс-секретарь Кира Ярмыш, а также Георгий Албуров и Любовь Соболь (ее отпустили до суда после составления протокола).

Автор
Виктория Полякова
Минпросвещения Алексей Навальный акции протеста школа
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