Власти предложили родителям отвлечь детей от митинга играми и готовкой

Минпросвещения попросило родителей провести 23 января вместе с детьми, оградить их от «прогулок» в поддержку Навального

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минпросвещения попросило родителей оградить школьников от акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Обращение ведомство опубликовало в соцсетях, в частности во «ВКонтакте».

В последние дни в интернете массово начали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января, заявили в Минпросвещения. «Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных «прогулок», — предупредили в ведомстве.

Чтобы оградить школьников от митинга, министерство рекомендовало родителям провести 23 января вместе с детьми, заняться совместной готовкой, посмотреть кино, устроить домашний театр и совместную фотосессию, покататься на санках или поиграть в настольные игры.

«Школьники, школа и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», — заявили в Минпросвещения.