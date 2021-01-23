Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж

Протестующие в Москве вышли на Пушкинскую площадь

По данным «ОВД-Инфо» на 13:30, в Москве задержаны несколько десятков человек

На площадь вышли в том числе и женщины-полицейские в полном обмундировании

В центр Москвы вышли и члены Национального освободительного движения, которые выступали против протестов. Некоторых из них задержали

На Пушкинской площади задержали блогера Илью Варламова, после проверки документов его отпустили