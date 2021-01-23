Отравление Навального , 23 янв, 14:09
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Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
В Москве началась несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Его арестовали на месяц после возвращения в Россию из Германии. На Пушкинской площади полиция задерживает людей. Что происходит в Москве — в фоторепортаже РБК
Протестующие в Москве вышли на Пушкинскую площадь
По данным «ОВД-Инфо» на 13:30, в Москве задержаны несколько десятков человек
На площадь вышли в том числе и женщины-полицейские в полном обмундировании
В центр Москвы вышли и члены Национального освободительного движения, которые выступали против протестов. Некоторых из них задержали
На Пушкинской площади задержали блогера Илью Варламова, после проверки документов его отпустили
Красная площадь оцеплена, на нее никого не пускают