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Отравление Навального ,  
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Московская полиция пообещала «пресечь» акцию 23 января

В течение 21–22 января несколько ведомств выступили с обращениями и предупреждениями к гражданам не участвовать в несанкционированной акции 23 января и не пускать на нее своих детей
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главное управление Министерства внутренних дел по Москве выпустило обращение к гражданам, в котором призвало их не участвовать в несанкционированных акциях и предупредило об ответственности за эти действия. Обращение опубликовано на сайте ГУ МВД по Москве.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в публикации.

«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности», — заверили в московской полиции и призвали не участвовать в несогласованных акциях.

В России возбудили первое уголовное дело из-за акций 23 января
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, правильно ли угрожать студентам отчислением за участие в несанкционированных акциях, ответил, что участие студентов в акциях является их личным делом. «Но участие в незаконных акциях может иметь последствия со стороны учебных заведений», — пояснил представитель Кремля.

Песков заверил, что «никакие указания Кремля» силовикам сейчас не поступают, поскольку они «не требуются, есть режим и законодательство». «Если проводятся незаконные акции, то, конечно, правоохранители действуют в соответствии со служебными инструкциями», — добавил он.

По его словам, позиция Кремля заключается в «необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и агитирования молодых людей и детей». Звучащие от правоохранителей предупреждения в этих условиях «совершенно естественны», считает Песков.

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Прокуроры потребовали заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января
Политика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Накануне Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в несанкционированных митингах 23 января, а МВД предупредило, что сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января.

Роскомнадзор заявил, что выявил призывы к несовершеннолетним в социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Там уточнили, что начали вызывать соцсети на составление протоколов об административных правонарушениях.

Навального задержали 17 января сразу после прилета в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления. По данным западных токсикологов, оппозиционера в августе прошлого года отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», российские власти с этими выводами не согласны. На следующий день, 18 января, оппозиционера арестовали на 30 суток. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил правила условного осуждения, в частности не отмечался у инспектора, в связи с чем ведомство требуют заменить его условный срок на реальный.

Пресс-секретаря Навального и Албурова задержали вслед за Соболь
Политика
Кира Ярмыш


После этого соратники Навального начали призывать граждан к акциям протеста с требованием освободить оппозиционера. Вечером 21 января были задержаны полицией пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш, расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Георгий Албуров, юристы ФБК Любовь Соболь и Владлен Лось. Журналист Александр Плющев и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сообщили, что полицейские приходили по месту их регистрации, чтобы провести «профилактические беседы».

23 января суд решил арестовать Ярмыш на девять суток, об этом она написала в своем Twitter.

Соболь рассказала, что провела в ОВД более пяти часов и к ней более четырех часов не пускали адвоката. На женщину составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых акций, предусматривает арест на срок до 30 суток или штраф в размере до 300 тыс. руб.). «Но дело в том, что ч. 8 ст. 20.2 мне никак не могли дать по закону, потому что есть четкое правило: повторным считается нарушение, если оно совершено в течение года после исполнения решения суда, вступившего в законную силу», — считает Соболь, поскольку все штрафы она оплатила более года назад.

Албуров сообщил, что его оставили в отделении полиции до утра, а 22 января Мещанский суд должен вынести решение по административному делу (ст. 20.2 КоАП: нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Лось был задержан за призывы на несанкционированные митинги. Позже глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади рассказал РБК, что Лосю с 25 января запретили находиться в России, поскольку он гражданин Белоруссии. Запрет на въезд продлится до 27 ноября 2023 года.

В Калининграде и Новосибирске задержали координаторов штаба Навального.

Автор
Владислав Гордеев
несанкционированная акция МВД Алексей Навальный
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