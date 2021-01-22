Московская полиция пообещала «пресечь» акцию 23 января

В течение 21–22 января несколько ведомств выступили с обращениями и предупреждениями к гражданам не участвовать в несанкционированной акции 23 января и не пускать на нее своих детей

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главное управление Министерства внутренних дел по Москве выпустило обращение к гражданам, в котором призвало их не участвовать в несанкционированных акциях и предупредило об ответственности за эти действия. Обращение опубликовано на сайте ГУ МВД по Москве.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в публикации.

«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности», — заверили в московской полиции и призвали не участвовать в несогласованных акциях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, правильно ли угрожать студентам отчислением за участие в несанкционированных акциях, ответил, что участие студентов в акциях является их личным делом. «Но участие в незаконных акциях может иметь последствия со стороны учебных заведений», — пояснил представитель Кремля.