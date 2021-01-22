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Суд оштрафовал Соболь на ₽250 тыс. перед акцией в поддержку Навального

Также суд арестовал сотрудника ФБК Албурова на десять суток, а пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш на девять суток
Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Сумма штрафа составила 250 тыс. руб. Суд не мог избрать в качестве меры наказания арест, поскольку у Соболь есть шестилетняя дочь.

Накануне адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил о ее задержании. «Со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы на несанкционированные митинги», — рассказал Воронин. Соболь сообщила в Facebook, что ее продержали в ОВД пять часов и более четырех часов не пускали к ней адвоката. На Соболь составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых акций, предусматривает арест на срок до 30 суток или штраф в размере до 300 тыс. руб.).

В Москве задержали Любовь Соболь
Политика
Любовь Соболь

Также были задержаны юрист ФБК Владлен Лось, пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш и расследователь ФБК Георгий Албуров. Мещанский районный суд Москвы признал Албурова виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП и арестовал на десять суток по делу о призывах к несогласованной акции, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ярмыш арестовали на 9 суток по той же статье.

После ареста Навального его соратники призвали к акциям протеста. В МВД заявили, что за призывы к участию в несанкционированных акциях сотрудники полиции будут привлекать к ответственности. Генпрокуратура, в свою очередь, потребовала ограничить доступ к ресурсам, призывающим участвовать в митингах.

Роскомнадзор сообщил о намерении привлечь социальные сети, где появляются призывы, к административной ответственности. По данным Роскомнадзора, к утру 22 января TikTok удалил 38% выявленной информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия». «ВКонтакте» пресекла распространение 50% такой информации, Instagram — 17%, а YouTube — 50%.

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Возвращение, задержание и арест Алексея Навального. Главное
Политика
Алексей Навальный


Навального задержали вечером 17 января сразу после прилета в Москву из Берлина, где он проходил лечение. По данным экспертов из Германии, Франции и Швеции, оппозиционера отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». Российские врачи с этими выводами не согласны и исключили версию отравления. На следующий день, 18 января, Навального арестовали на 30 суток. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил правила условного осуждения в рамках дела «Ив Роше».

Авторы
Анастасия Батманова, Любовь Порываева
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