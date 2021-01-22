Суд оштрафовал Соболь на ₽250 тыс. перед акцией в поддержку Навального

Также суд арестовал сотрудника ФБК Албурова на десять суток, а пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш на девять суток

Любовь Соболь (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Сумма штрафа составила 250 тыс. руб. Суд не мог избрать в качестве меры наказания арест, поскольку у Соболь есть шестилетняя дочь.

Накануне адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил о ее задержании. «Со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы на несанкционированные митинги», — рассказал Воронин. Соболь сообщила в Facebook, что ее продержали в ОВД пять часов и более четырех часов не пускали к ней адвоката. На Соболь составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых акций, предусматривает арест на срок до 30 суток или штраф в размере до 300 тыс. руб.).

Также были задержаны юрист ФБК Владлен Лось, пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш и расследователь ФБК Георгий Албуров. Мещанский районный суд Москвы признал Албурова виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП и арестовал на десять суток по делу о призывах к несогласованной акции, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ярмыш арестовали на 9 суток по той же статье.