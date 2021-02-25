Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием
25 февраля суд заочно арестовал основателя ресторанной сети «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов. РБК вспомнил, кто из бизнесменов был под следствием, почему и чем это заканчивалось
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был арестован 31 марта 2018 года. Суд также отправил под стражу его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова, экс-главу компании «Интэкс», входящей в «Сумму». Братьям Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб. и организацию преступного сообщества. На заседании суда 1 ноября 2018 года стало известно, что братьев также обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт»
Совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов был задержан 2 октября 2018 года. Его подозревают в даче взяток экс-полковнику полиции Дмитрию Захарченко. В феврале 2018 года Forbes поставил Маркелова и его партнеров по «1520» Алексея Крапивина и Бориса Ушеровича на первое место рейтинга «королей госзаказов». Группа компаний занимается строительством и ремонтом объектов железнодорожной инфраструктуры.
Дмитрий Захарченко, замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, был задержан в 2016 году. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. В ходе обыска у него и его близких изъяли 8,5 млрд руб. в разной валюте
По версии следствия, Леонид Меламед, будучи главой «Роснано» и совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», организовал подписание договора между компаниями об оказании консультационных услуг «Роснано». Контракты предполагали оказание фирмой консультационных услуг стоимостью в 220 млн руб. В реализации же этой схемы, по версии следствия, Меламеду помогли его заместитель Андрей Малышев и финансовый директор Святослав Понуров. Фигуранты дела своей вины не признают.В мае 2017 года Генпрокуратура вернула дело на доследование в СКР, так как выявила в нем «грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства». Это решение было отменено лично прокурором Юрием Чайкой, но в декабре 2017 года нарушения в деле обнаружил уже суд, который отправил его обратно в прокуратуру. В полночь 22 февраля 2018 года истек срок домашнего ареста Меламеда и Понурова, с них были сняты электронные браслеты. Следствие не ходатайствовало о продлении ареста
Генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов обвинялся в совершении преступления по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество в растрате). По версии следствия, в марте 2010 года он вместе с директором ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андреем Поплавским, которому также вменяется мошенничество, заключил договоры на проведение работ по строительству океанариума с подставными субподрядными компаниями и перечислил им средства. Эти компании закрылись вскоре после получения денег, и никаких работ по строительству произведено не было. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых превысила 1 млрд руб.
В апреле 2014 года глава «Мостовика» заключил досудебную сделку со следствием и признал вину в хищении 1,9 млрд руб. при строительстве Приморского океанариума. В сентябре 2016 года суд приговорил Шишова к четырем годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупных размерах. В марте 2017 года он вышел по УДО
Девелопер Сергей Полонский прославился своими неоднозначными поступками: он объявлял голодовку на стройплощадке «Кутузовской мили», ел галстук в прямом эфире и дрался с Александром Лебедевым на НТВ. Его состояние в лучшие годы превышало $1 млрд, но по бизнесу Полонского ударил кризис 2008–2009 годов.
Ему были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве: по версии следствия, бизнесмен похитил 5,7 млрд руб., а жертвами его преступления стали дольщики жилищного комплекса «Кутузовская миля». Полонский был арестован в Камбодже, но позже отпущен. Затем 27 января 2015 года против Полонского было заведено еще одно дело — его обвинили в краже средств (примерно $10 млн) дольщиков жилого комплекса «Рублевская Ривьера».
2 июля 2017 года Пресненский суд Москвы признал предпринимателя виновным по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, однако был освобожден в связи с истечением срока давности совершенного преступления
В июне 2015 года уголовное дело было возбуждено против владельца Домодедово. Дмитрия Каменщика и руководителей аэропорта обвиняли в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 238 УК России). По версии следствия, в 2010 году руководство упростило процедуры досмотра в Домодедово, что дало возможность террористу-смертнику в январе 2011 года устроить взрыв в терминале аэропорта.
В сентябре 2016 года дело было прекращено по требованию прокуратуры
Летом 2013 года «Уралкалий» объявил, что меняет сбытовую политику и будет продавать удобрения самостоятельно, делая упор на объемах, а не на цене продаж. Гендиректор компании Владислав Баумгертнер поехал в Минск на переговоры с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем, после которых его прямо в аэропорту задержали сотрудники республиканского КГБ. Белорусские власти обвинили менеджера в злоупотреблении полномочиями, а потом и в крупных хищениях. В белорусском СИЗО Баумгертнер провел месяц.
В середине октября 2013 года российский Следственный комитет также возбудил дело против Баумгертнера, а Басманный суд заочно решил его арестовать и объявил в международный розыск. Вернуться в Россию Баумгертнер смог только после того, как Керимов и его партнеры в ноябре 2013 года продали «Уралкалий» ОНЭКСИМу Михаила Прохорова и «Уралхиму» Дмитрия Мазепина. Через два дня после объявления о сделке власти Белоруссии согласились на экстрадицию. Следующий месяц Баумгертнер провел в следственном изоляторе «Водник», после чего мера пресечения была изменена на домашний арест. В феврале 2015 года уголовное дело закрыли, после чего Баумгертнер вернулся к работе — в августе он возглавил компанию Global Ports
В феврале 2014 года миллиардер Глеб Фетисов был задержан по подозрению в мошенничестве. Следователи обнаружили махинации в «Моем Банке», который на тот момент уже не принадлежал бизнесмену. 31 января 2014 года у банка была отозвана лицензия. По версии следствия, бывший сенатор похитил активы на сумму 555 млн руб. у «Моего Банка», бенефициаром которого был до ноября 2013 года, а также причинил ему ущерб, предоставляя кредиты и залоги фирмам-однодневкам еще почти на 1,5 млрд руб. Общий размер ущерба следствие оценивает в 1,9 млрд руб.
Фетисов находился в СИЗО до 14 августа 2015 года, затем его перевели под домашний арест и вскоре выпустили. Своей вины он не признал, однако полностью рассчитался со всеми кредиторами «Моего банка», выплатив более 15 млрд руб. 16 марта 2017 года уголовное дело было возвращено судом прокурору. В октябре 2020 года дело было прекращено
Гендиректор и главный акционер группы компаний ЧТПЗ Андрей Комаров начал скупать акции предприятия с 1996 года, тогда же он стал заместителем гендиректора компании. В марте 2014 года он вместе со своим адвокатом Александром Шибановым был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД. Предприниматель подозревался в попытке подкупа должностного лица, против него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». По версии следствия, в 2011 году одна из организаций холдинга ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета 1,8 млрд руб., а, чтобы это скрыть, Комаров и Шибанов якобы пытались дать взятку чиновнику в размере $300 тыс.
В феврале 2016 года дело в отношении Комарова было прекращено за отсутствием состава преступления. Спустя два года суд признал виновными в превышении должностных полномочий и пособничестве в совершении преступления организовавших задержание бизнесмена сотрудников правоохранительных органов
Владимира Евтушенкова обвиняли в легализации денежных средств (ч.4. ст.174 УК РФ) при покупке в 2009 году акций «Башнефти» и других предприятий башкирского топливно-энергетического сектора у структур Урала Рахимова.
В сентябре 2014 года Следственный комитет объявил о предъявлении обвинения. Бизнесмена поместили под домашний арест, он вышел на свободу только в декабре 2014 года, когда Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры о возврате акций «Башнефти» государству. Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления
Основного владельца ЮКОСа, занимавшего 26-е место в рейтинге американского Forbes с состоянием в $15 млрд, арестовали в октябре 2003 года в новосибирском аэропорту Толмачево по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Началу расследования предшествовала ссора олигарха с президентом Владимиром Путиным в феврале 2003 года в ходе встречи главы государства с предпринимателями: тогда Ходорковский назвал примером коррупции покупку государственной «Роснефтью» компании «Северная нефть».
Дело Ходорковского, приговор, новые обвинения (в хищении нефти на 900 млрд руб.) и новый обвинительный приговор стали знаковым событием первого десятилетия XXI века. Оценка приговора как политически мотивированного или же объективного и справедливого стала индикатором отношения к действующей власти. Владимир Путин помиловал Ходорковского в конце 2013 года — за несколько месяцев до окончания срока заключения, после чего предприниматель сразу уехал за границу
Гражданин США Майкл Калви — основатель одного из старейших и крупнейших частных инвестфондов России Baring Vostok. 15 февраля 2019 года он был задержан в Москве. В отношении него возбудили дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), позже обвинение переквалифицировали на ч. 4 ст. 160 (растрата). Вместе с ним задержаны еще пять человек: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Baring Vostok Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров.
11 апреля 2019-го суд перевел Калви под домашний арест. 12 ноября 2020 года Верховный суд заменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.
19 апреля был отправлен под домашний арест экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин — ему запрещено покидать квартиру с 23:00 до 06:00 мск. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. По материалам следствия, основанием для возбуждения дела стало письмо председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
24 мая Альфа-банк подал против Хотина пять исков, обвинив его в нарушении условий мирового соглашения 2017 года о споре на $700 млн. 13 сентября стало известно, что СКР завел еще одно дело — о хищении на 283 млрд руб., таким образом совокупный ущерб превысил 290 млрд руб.
13 октября 2020 года Мосгорсуд заменил Хотину домашний арест на запрет на определенные действия, однако уже 17 ноября Первый апелляционный суд отменил это решение по ходатайству следствия
Следственный комитет возбудил 27 июня 2019 года уголовное дело против нескольких руководителей автодилера «Рольф», среди которых основатель компании Сергей Петров. По информации следствия, они через подконтрольный Петрову банк перевели 4 млрд руб. на счет кипрской компании «Панабел Лимитед» в австрийском банке по заведомо подложным документам. Следствие считает таковыми договор купли-продажи акций «Рольф Эстейт» «по многократно завышенной стоимости». Сам Петров сказал РБК, что в 2014 году проводилась независимая оценка. Бизнесмен находится за границей.
В рамках уголовного дела в офисах «Рольфа» провели обыски
В феврале 2021 года суд заочно арестовал основателя ресторанной сети «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов на 57 млн руб. В июле 2020 года СК объявил его в федеральный розыск, позже он был объявлен в межгосударственный розыск. По версии следствия, в 2014–2015 годах бизнесмен укрывался от налогов, переведя принадлежащие ему рестораны на ООО «Лидер К» — подконтрольную ему организацию, а деятельность контролирующего «Корчму «Тарас Бульба» ООО «Золотой рассвет» прекратил, не уплатив необходимые средства.
Ранее, 4 июля 2019 года, Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным по восьми эпизодам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере — на сумму 650 млн руб. По версии следствия, с 2011 по 2014 год бизнесмен организовал в своих заведениях общепита практику отказа в приеме банковских карт, также там не пробивались кассовые чеки. Кроме того, СК указывает, что в ночное время из системы автоматизации удалялись сведения о наиболее дорогих заказах за день.
Дело рассмотрели без исследования доказательств, так как Белойван признал свою вину.
В октябре 2019 года Мосгорсуд смягчил Белойвану наказание, снизив срок заключения до одного года девяти месяцев. 1 ноября его освободили от дальнейшего отбывания наказания из-за болезни. В декабре Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Белойвана и бывшего директора ООО «Сити» Ольги Пономаревой 69 млн руб.
10 сентября 2019 года суд отправил под заочный арест экс-владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Им вменяется растрата 66 млрд руб. и $575 млн принадлежащего им банка. По версии следствия, накануне санации банка в 2017 году братья вывели более 55 млрд руб. и $575 млн в пользу подконтрольной им нидерландской компании PSK B.V. Они объявлены в международный розыск.
В октябре 2020 года стало известно о возбуждении еще одного дела в отношении Алексея Ананьева. Его подозревают в даче взяток сотрудникам из руководящего состава Пенсионного фонда за покровительство при заключении госконтрактов. СК заявил об аресте имущества братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб.
9 октября 2020 года Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело возбуждено по жалобе его бывшего партнера, крупнейшего совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова (владеет 43% акций). По его словам, Хабаров и другие лица похитили у него 900 млн руб., принудив заключить опцион на продажу 30% в «Деловых линиях». Координационный совет предпринимательских союзов (в него входят главы ТПП, «Опоры России», РСПП, «Деловой России») попросил руководство правоохранительных органов проверить обстоятельства возбуждения дела, указав, что заявление Богатикова на Хабарова появилось на фоне их корпоративного конфликта.
10 ноября суд перевел Хабарова по домашний арест.
В октябре 2020 года стало известно о возбуждении уголовного дела против и.о. гендиректора компании Petropavlovsk Максима Мещерякова. Его подозревают в самоуправстве с ущербом на 450 тыс. руб. Речь идет об инциденте, произошедшем в конце августа: Мещерякова не пускали в офис «Покровского рудника» (входит в Petropavlovsk) в Москве, и он, по словам представителя рудника, попал туда силой. 22 декабря СК сообщил о возбуждении уголовного дела.
Petropavlovsk — одна из крупнейших в России компаний — производителей золота. Мещеряков стал ее временным гендиректором в августе 2020 года после ухода основателя компании Павла Масловского
Основателя и экс-руководителя Petropavlovsk арестовали 25 декабря. Ему вменяют хищение средств «Покровского рудника» на сумму 95 млн руб. в составе организованной группы с помощью сделки с недвижимостью по завышенной стоимости