МВД нашло в деле Магомедовых новый эпизод и двоих обвиняемых

Следствие обнаружило новый эпизод хищений в деле братьев Магомедовых — о хищении 300 млн руб. на строительстве Чуйского тракта. У братьев нашли недвижимость в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре и несколько самолетов

Зиявудин Магомедов (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следствие выявило новый эпизод хищений в деле против владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова. Об этом сообщила следователь в Тверском суде Москвы, который в четверг, 1 ноября, решает вопрос о продлении ареста обвиняемым до 5 февраля.

«5 сентября 2018 года с основным делом соединен в одно производство дополнительный эпизод — о хищении 300 млн руб. на строительстве автодороги «Чуйский тракт». Подрядчиком строительства была ГК «Инфраструктура», бенефициаром которой является [Мурат] Тарчоков. Он скрылся за пределы Российской федерации», — заявила представитель следственной группы.

Тарчоков был доверенным лицом другого бежавшего фигуранта дела — Эльдара Нагаплова, уточнила представитель СД МВД. Другим доверенным лицом Нагаплова был арестованный вместе с братьями Артур Максидов. За последние месяцы следствие установило, что он скрыл от МВД счета в банках Латвии, добавила следователь. «У Нагаплова есть паспорт гражданина Сирии. Мы предполагаем, что, находясь на свободе, Максидов также может его получить», — сказала представитель СД.

Также следствие установило, что Магомедовы фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре. Также у них в фактической собственности несколько самолетов. «Утверждение о том, что Магомедовы не поддерживали отношения друг с другом, опровергается найденными в ходе обысков документами», — добавила следователь. Также МВД установило, что оружие, которое подарили в 2011 году Магомеду Магомедову, в течение семи лет не было задекларировано.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. На момент их ареста было известно о семи эпизодах с общим ущербом 2,5 млрд руб. Дело находится в производстве у следственного департамента МВД, расследование ведется с 2014 года, однако арестовали миллиардера и бывшего сенатора только в марте этого года.

Отдельные эпизоды дела связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании, писал The Bell. Магомеду Магомедову помимо этого вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета.

Еще один арестованный фигурант дела — глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. МВД считает членами преступного сообщества еще ряд менеджеров и сотрудников компаний, входящих в «Сумму». Это в том числе скрывшиеся в ОАЭ гендиректор компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов и его предшественник на этом посту Кочетов, а также финансист «Суммы» Александр Кабанов.