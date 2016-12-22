МВД нашло в деле Магомедовых новый эпизод и двоих обвиняемых

Следствие выявило новый эпизод хищений в деле против владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова. Об этом сообщила следователь в Тверском суде Москвы, который в четверг, 1 ноября, решает вопрос о продлении ареста обвиняемым до 5 февраля.
«5 сентября 2018 года с основным делом соединен в одно производство дополнительный эпизод — о хищении 300 млн руб. на строительстве автодороги «Чуйский тракт». Подрядчиком строительства была ГК «Инфраструктура», бенефициаром которой является [Мурат] Тарчоков. Он скрылся за пределы Российской федерации», — заявила представитель следственной группы.
Тарчоков был доверенным лицом другого бежавшего фигуранта дела — Эльдара Нагаплова, уточнила представитель СД МВД. Другим доверенным лицом Нагаплова был арестованный вместе с братьями Артур Максидов. За последние месяцы следствие установило, что он скрыл от МВД счета в банках Латвии, добавила следователь. «У Нагаплова есть паспорт гражданина Сирии. Мы предполагаем, что, находясь на свободе, Максидов также может его получить», — сказала представитель СД.
Также следствие установило, что Магомедовы фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре. Также у них в фактической собственности несколько самолетов. «Утверждение о том, что Магомедовы не поддерживали отношения друг с другом, опровергается найденными в ходе обысков документами», — добавила следователь. Также МВД установило, что оружие, которое подарили в 2011 году Магомеду Магомедову, в течение семи лет не было задекларировано.
Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. На момент их ареста было известно о семи эпизодах с общим ущербом 2,5 млрд руб. Дело находится в производстве у следственного департамента МВД, расследование ведется с 2014 года, однако арестовали миллиардера и бывшего сенатора только в марте этого года.
Отдельные эпизоды дела связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании, писал The Bell. Магомеду Магомедову помимо этого вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета.
Еще один арестованный фигурант дела — глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. МВД считает членами преступного сообщества еще ряд менеджеров и сотрудников компаний, входящих в «Сумму». Это в том числе скрывшиеся в ОАЭ гендиректор компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов и его предшественник на этом посту Кочетов, а также финансист «Суммы» Александр Кабанов.
За семь месяцев ареста Зиявудин и Магомед Магомедовы успели продать несколько крупных активов. В начале октября стало известно, что они продали «Транснефти» за $750 млн 50% кипрской компании Novoport Holding, которая контролирует Новороссийский морской торговый порт (НМТП) — крупнейший портовый холдинг в России. А 23 октября группа FESCO, треть которой принадлежит Зиявудину Магомедову, продала 25,07% железнодорожного оператора «Трансконтейнер». Большую часть этого пакета купил банк ВТБ, сумма сделки не раскрывалась, но на бирже эти акции стоили около 15 млрд руб. (около $230 млн).
А 26 октября гендиректор Объединенной зерновой компании Михаил Кийко сказал журналистам, что «Сумма» Зиявудина Магомедова в ближайшее время продаст свои почти 50% компании. «Уже более месяца ведется работа по смене акционера. И, наверное, уже до конца года у ОЗК появится новый акционер — ВТБ», — сообщил он. Впрочем, в «Сумме» и ВТБ позже это опровергли. К тому же еще в августе получил около 30% Новороссийского комбината хлебных продуктов (НХКП) в рамках урегулирования задолженности структур Магомедова перед банком.
Деньги от продажи доли в НМТП «будут лежать на счетах в государственном банке и в Российской Федерации. В дальнейшем, когда ситуация разрешится, — а я верю, что она разрешится благополучно, — он (Зиявудин Магомедов. — РБК) потратит эти деньги так, как сочтет нужным», — сказала в интервью РБК экс-глава «Суммы» Лейла Маммедзаде, управляющая активами Магомедова. А все деньги от продажи доли в «Трансконтейнере» пойдут на погашение долгов FESCO, добавляла она.
Из крупных активов у Магомедова остается контрольный пакет Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и 32,5% группы FESCO.