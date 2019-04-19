Дело против банкира Хотина возбудили после письма главы ЦБ Набиуллиной

Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан в рамках уголовного дела о хищении у банка 7,5 млрд руб. Следствие просит суд заключить его под домашний арест

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Уголовное дело в отношении мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина было возбуждено на основе письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Как передает корреспондент РБК, это следует из письменных материалов, приложенных Следственным комитетом (СК) к ходатайству о взятии Хотина под домашний арест, оглашенных на заседании судьей Басманного суда Евгений Николаевой.

Текст самого письма главы ЦБ озвучен не был. Также в деле есть письмо от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и заявление о совершении преступления от вкладчика банка «Югра», имени которого судья не назвала.

Банк «Югра» признан потерпевшим по делу, среди материалов есть соответствующее постановление следствия.

Вина Хотина подтверждается «документами Банка России, материалами АСВ, показаниями представителей потерпевшего», заявил на заседании следователь Александр Романенков. Представитель Генпрокуратуры поддержал ходатайство следствия и подчеркнул, что деяние Хотина не относится к сфере предпринимательской деятельности. Следствие приложило к ходатайству несколько кредитных договоров, датированных 2017 годом.