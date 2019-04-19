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Дело Хотина ,  
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Дело против банкира Хотина возбудили после письма главы ЦБ Набиуллиной
Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан в рамках уголовного дела о хищении у банка 7,5 млрд руб. Следствие просит суд заключить его под домашний арест
Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Уголовное дело в отношении мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина было возбуждено на основе письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Как передает корреспондент РБК, это следует из письменных материалов, приложенных Следственным комитетом (СК) к ходатайству о взятии Хотина под домашний арест, оглашенных на заседании судьей Басманного суда Евгений Николаевой.

Текст самого письма главы ЦБ озвучен не был. Также в деле есть письмо от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и заявление о совершении преступления от вкладчика банка «Югра», имени которого судья не назвала.

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Банк «Югра» признан потерпевшим по делу, среди материалов есть соответствующее постановление следствия.

Вина Хотина подтверждается «документами Банка России, материалами АСВ, показаниями представителей потерпевшего», заявил на заседании следователь Александр Романенков. Представитель Генпрокуратуры поддержал ходатайство следствия и подчеркнул, что деяние Хотина не относится к сфере предпринимательской деятельности. Следствие приложило к ходатайству несколько кредитных договоров, датированных 2017 годом.

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Ранее СК сообщил, что уголовное дело (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) возбуждено по факту хищения денежных средств у ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. Согласно оглашенным в суде материалам, фигурантами дела наряду с Хотиным является ряд бывших руководителей «Югры» — экс-глава правления Дмитрий Шиляев, экс-президент Алексей Нефедов и так далее.

О задержании Хотина СК объявил в пятницу, 19 апреля. Расследованием дела занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК. В задержании Хотина участвовали также сотрудники ФСБ и МВД.

Банк «Югра» был создан в 1990 году на базе Промстройбанка СССР. В 2016 году банк, тогда занимавший 30-е место в России по объему активов, по требованию ЦБ стал доначислять капитал, но в 2017 году регулятор ввел временную администрацию, а затем отозвал лицензию. «Югра» подала иск в Арбитражный суд Москвы, но тот встал на сторону ЦБ.​

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Теги: Алексей Хотин, «Югра»
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