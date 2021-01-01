Золотодобытчика арестовали по делу о растрате

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Московское «Динамо» второй раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 19:16 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 19:04 Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19 Общество, 19:02 МЮ из-за автогола на последних минутах упустил победу в игре премьер-лиги Спорт, 18:50 ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Финансы, 18:32 Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов Общество, 18:29 Фигуристка Тарасова рассказала о слезах после победы на чемпионате России Спорт, 18:23 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 18:14 Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира Экономика, 18:14 В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня» Общество, 17:51 Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой Спорт, 17:35 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:25 МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США Политика, 17:13 Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России Спорт, 16:56
Бизнес ,  
0 

Золотодобытчика арестовали по делу о растрате

Павел Масловский пробудет под стражей до 23 февраля 2021 года. Его обвиняют в хищении активов основанной им компании Petropavlovsk на 95 млн руб. В МВД сообщили, что у Масловского были сообщники, которых сейчас устанавливают
Павел Масловский
Павел Масловский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основатель и бывший руководитель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский взят под арест до 23 февраля 2021 года. Об этом РБК сообщили в Тверском суде Москвы.

«25 декабря Тверским районным судом вынесено постановление об избрании в отношении Павла Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 февраля 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Масловский проходит фигурантом по делу о растрате в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании
Бизнес
Павел Масловский

В МВД сообщили, что он вместе с другим подозреваемым похитил финансовые активы предприятия на сумму более 95 млн руб. Также в полиции заявили, что у руководителей Petropavlovsk были неустановленные сообщники, чьи личности сейчас выясняются.

22 декабря в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела против исполняющего обязанности генерального директора компании Petropavlovsk (входит в тройку крупнейших производителей золота в России) Максима Мещерякова.

Мещерякова обвиняют в самоуправстве в отношении принадлежащего компании «Покровского рудника». В СК считают, что он действовал вместе с группой неустановленных лиц. Это касается событий лета 2020 года, когда топ-менеджер в сопровождении полутора десятков человек спортивного телосложения силой проник в московский офис «Покровского рудника».

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

СК возбудил уголовное дело против главы Petropavlovsk
Бизнес
Максим Мещеряков

24 декабря бывшего сенатора и основателя Petropavlovsk Масловского заподозрили в хищении средств. В рамках уголовного дела обыски прошли в Москве и в офисе компании в Благовещенске. Самого Масловского вызвали на допрос.

СМИ сообщали, что поводом для дела могла стать сделка по продаже офисного здания компании в Благовещенске, в результате которой полученные деньги были незаконно присвоены. Представитель «Покровского рудника» заявлял, что сделка 2018 года проверялась аудиторами, и отрицал обвинения против бывшего гендиректора.

Авторы
Евгений Калюков, Михаил Котляр, Елизавета Ламова
Материалы по теме
Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании
Бизнес
СК возбудил уголовное дело против главы Petropavlovsk
Бизнес
Petropavlovsk пожаловался на акционеров из-за спора вокруг его основателя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter