Золотодобытчика арестовали по делу о растрате

Павел Масловский пробудет под стражей до 23 февраля 2021 года. Его обвиняют в хищении активов основанной им компании Petropavlovsk на 95 млн руб. В МВД сообщили, что у Масловского были сообщники, которых сейчас устанавливают

Павел Масловский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основатель и бывший руководитель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский взят под арест до 23 февраля 2021 года. Об этом РБК сообщили в Тверском суде Москвы.

«25 декабря Тверским районным судом вынесено постановление об избрании в отношении Павла Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 февраля 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Масловский проходит фигурантом по делу о растрате в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

В МВД сообщили, что он вместе с другим подозреваемым похитил финансовые активы предприятия на сумму более 95 млн руб. Также в полиции заявили, что у руководителей Petropavlovsk были неустановленные сообщники, чьи личности сейчас выясняются.