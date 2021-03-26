Petropavlovsk сообщила о закрытии дела против своего топ-менеджера

МВД уведомило топ-менеджера Petropavlovsk Максима Мещерякова о прекращении в отношении него уголовного дела, сообщила компания. Дело возбудили на фоне конфликта между основателем компании и ее новым крупным совладельцем

Фото: petropavlovskplc.com

Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) 25 марта прекратил уголовное преследование топ-менеджера золотодобывающей компании Petropavlovsk (занимает третье место в России по уровню добычи золота по итогам первого полугодия 2020 года) Максима Мещерякова, начатое после того, как в августе 2020 года он попытался силой проникнуть в московский офис «Покровского рудника» (основной актив Petropavlovsk). Об этом МВД уведомило Мещерякова. У РБК есть копия письма на имя топ-менеджера, представитель Petropavlovsk подтвердил его подлинность. «Мы получили уведомление о закрытии дела Мещерякова, и компания приветствует решение органов власти», — заявил представитель компании.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД РФ и Следственный комитет.

Почему было возбуждено дело против топ-менеджера

Следственный комитет в октябре 2020 года возбудил уголовное дело в отношении Мещерякова по двум статьям — о самоуправстве и о краже. Как следует из письма МВД, дело было прекращено «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

Мещерякова (с 17 августа по 1 декабря 2020 года исполнял обязанности гендиректора Petropavlovsk, сейчас занимает в компании пост директора по развитию) подозревали в причинении ущерба «Покровскому руднику» на сумму, превышающую 450 тыс. руб. Расследование касалось событий 26–27 августа, когда его не пускали в московский офис «Покровского рудника» в Рубцовом переулке.