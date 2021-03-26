Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 13:10
Акции Argo выросли на 15% после решения создать пул для зеленого майнинга Крипто, 16:34 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 16:34 Дипфейки: дезинформация или шаг в будущее? Индустрия 4.0, 16:30  Petropavlovsk сообщила о закрытии дела против своего топ-менеджера Бизнес, 16:25 Путин сравнил результаты работы здравоохранения других стран и России Политика, 16:24 Соболь разрешили ходить в церковь и провожать ребенка в школу Политика, 16:23 Почему в России HR до сих пор не стал бизнес-функцией и как это исправить Pro, 16:18 МВД Белоруссии обвинило бывших силовиков в подготовке теракта Политика, 16:18 Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала Бизнес, 16:08 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 16:05 В Египте назвали причину столкновения поездов с более чем 30 жертвами Общество, 15:56 Белоруссия выбрала для «Евровидения» новую песню Политика, 15:51 Путин рассказал о смерти «бывшего коллеги» в Латвии от коронавируса Политика, 15:49 Как перезагрузиться: четыре подхода к хорошим выходным Pro, 15:40
Бизнес ,  
0 

Petropavlovsk сообщила о закрытии дела против своего топ-менеджера

МВД уведомило топ-менеджера Petropavlovsk Максима Мещерякова о прекращении в отношении него уголовного дела, сообщила компания. Дело возбудили на фоне конфликта между основателем компании и ее новым крупным совладельцем
Золото GOLD $1 728 -0,3%
Фото: petropavlovskplc.com
Фото: petropavlovskplc.com

Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) 25 марта прекратил уголовное преследование топ-менеджера золотодобывающей компании Petropavlovsk (занимает третье место в России по уровню добычи золота по итогам первого полугодия 2020 года) Максима Мещерякова, начатое после того, как в августе 2020 года он попытался силой проникнуть в московский офис «Покровского рудника» (основной актив Petropavlovsk). Об этом МВД уведомило Мещерякова. У РБК есть копия письма на имя топ-менеджера, представитель Petropavlovsk подтвердил его подлинность. «Мы получили уведомление о закрытии дела Мещерякова, и компания приветствует решение органов власти», — заявил представитель компании.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД РФ и Следственный комитет.

Почему было возбуждено дело против топ-менеджера

Следственный комитет в октябре 2020 года возбудил уголовное дело в отношении Мещерякова по двум статьям — о самоуправстве и о краже. Как следует из письма МВД, дело было прекращено «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

Мещерякова (с 17 августа по 1 декабря 2020 года исполнял обязанности гендиректора Petropavlovsk, сейчас занимает в компании пост директора по развитию) подозревали в причинении ущерба «Покровскому руднику» на сумму, превышающую 450 тыс. руб. Расследование касалось событий 26–27 августа, когда его не пускали в московский офис «Покровского рудника» в Рубцовом переулке.

СК возбудил уголовное дело против главы Petropavlovsk
Бизнес
Максим Мещеряков

Топ-менеджер и его соучастники, «грубо нарушая общественный порядок, осознавая, что их действия являются незаконными, применяя физическую силу в отношении лиц, осуществлявших охрану помещений, <...> проникли и взяли под свое управление здание, принадлежащее на правах собственности «Покровский рудник», говорилось в постановлении СК. Представитель «Покровского рудника» тогда говорил, что менеджер проник в этот офис силой — в сопровождении полутора десятков человек спортивного телосложения. Охрана отказалась пропустить их внутрь, потребовав документы, но те перепрыгнули через турникеты и выхватили у охранников электронные пропуска. При этом Petropavlovsk утверждала, что Мещеряков вызвал сотрудников полиции и в их присутствии смог попасть в офис.

Августовскому инциденту предшествовал акционерный конфликт в Petropavlovsk. В феврале 2020 года у компании появился новый крупнейший акционер — «Южуралзолото» (ЮГК), которую контролирует семья Константина Струкова. Сейчас компании принадлежит 24% акций Petropavlovsk. Летом на собрании акционеров золотодобытчика ЮГК вместе с двумя другими совладельцами — фондами Everest и Slevin — инициировала смену совета директоров. Основатель и на тот момент гендиректор компании Павел Масловский покинул ее совет директоров, а затем лишился и своей должности.

Масловский вместе с несколькими другими менеджерами компании, не вошедшими в новый совет, подозревают, что результаты собрания акционеров «были срежиссированы» компанией Струкова совместно с Николаем Люстигером, который последние два года представляет интересы Everest и Slevin. После того как акционеры проголосовали против переизбрания Масловского и других топ-менеджеров в совет директоров, члены правления Petropavlovsk обратились в Комиссию по слияниям и поглощениям Лондонской биржи с просьбой провести расследование возможного сговора между акционерами компании.

После того как основатель покинул Petropavlovsk, исполняющим обязанности гендиректора и был назначен Мещеряков, который ранее возглавлял структуру Bonum Capital (в июле приобрела около 3% Petropavlovsk), которая принадлежит Мурату Алиеву, бывшему топ-менеджеру Сулеймана Керимова. 1 декабря Мещерякова сменил Денис Александров, ранее возглавлявший золотодобывающую Highland Gold Mining.

25 декабря Павел Масловский был арестован. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 млн руб. Его аресту предшествовали обращения в ФСБ от топ-менеджера ЮГК Максима Харина и главы Газпромбанка Андрея Акимова.

Автор
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
При участии
Дмитрий Серков
Материалы по теме
Суд повторно отправил под арест основателя Petropavlovsk
Бизнес
Троценко продаст свой пакет в Petropavlovsk «Южуралзолоту»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter