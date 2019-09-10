Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Алексей Ананьев (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Такое решение вынес судья Артур Карпов, передает корреспондент РБК.

СК вменяет Ананьевым — Алексею и Дмитрию — растрату 66 млрд руб. и $575 млн Промсвязьбанка. Также в ведомстве расследуются дела о растрате 102 млрд ПСБ и причинении ему ущерба путем обмана на 100 млрд, указал следователь.

Ананьевы стали обвиняемыми 6 сентября, за несколько часов до заседания суда были объявлены в международный розыск. На заседании присутствовал представитель Промсвязьбанка, который поддержал ходатайство следствия. Адвокаты Ананьева Алексей Кирсанов и Александр Вершинин указывали, что речь идет об экономическом преступлении, арест по которым не допускается УПК, а также что ни один из четверых допрошенных по делу свидетелей не указал на братьев как на преступников.

О деле в отношении Ананьевых стало известно 8 сентября. Арбитражный суд рассматривает несколько исков Промсвязьбанка к Ананьевым, самый крупный из которых — на 282 млрд руб.

Центробанк ввел временную администрацию в ПСБ в декабре 2017 года, назвав причинами проблем учреждения выдачу необеспеченных кредитов аффилированным лицам, некачественный капитал и неудачное участие в санации Автовазбанка. Вскоре после этого братья уехали из России.