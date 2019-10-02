Суд смягчил приговор основателю сети «Корчма Тарас Бульба»

Мосгорсуд сократил на три месяца срок лишения свободы владельцу сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану, осужденному по делу о неуплате налогов, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Приговор Басманного суда изменен, [Юрию] Белойвану снижен срок лишения свободы до 1 года 9 месяцев в колонии общего режима», — заявили в пресс-службе.

В июле Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов на 650 млн руб. Поскольку ранее бизнесмен полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств. Прокурор также просила суд принять во внимание наличие у Белойвана четырех несовершеннолетних детей.

В период с 2011 по 2014 год ресторатор организовал работу своего бизнеса таким образом, что как минимум в восьми принадлежащих ему ресторанах не пробивали чеки и не принимали к оплате банковские карты. Помимо этого, так называемые ночные кассиры удаляли в памяти системы наиболее дорогостоящие заказы за день, таким образом уменьшая налогооблагаемую базу сети.