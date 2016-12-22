Рыболовлеву в Монако предъявили обвинение и выпустили из полиции

Бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, задержанному 6 ноября, предъявили обвинение. Его выпустили из полицейского участка, однако он остается под судебным контролем

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, который был задержан 6 ноября, предъявили обвинение. Его выпустили из полицейского участка, однако миллиардер остается под судебным контролем. Об этом сообщает Nice-matin со ссылкой на генпрокурора Монако.

Представитель Рыболовлева подтвердил РБК, что бизнесмен освобожден из-под стражи, покинул здание полиции и находится у себя дома. Он добавил, что официальные комментарии адвокатов будут предоставлены в ближайшее время.

Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако 6 ноября. В его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски. По данным издания Le Monde, против Рыболовлева начали расследование по фактам «коррупции и торговли влиянием».

Источники РБК ранее сообщали, что бизнесмена вызывали на допрос, после которого его оставили на ночь в полицейском участке.

Адвокаты Эрве Темим и Тома Джаккарди объяснили, что допрос был связан с содержимым телефона защитника бизнесмена Татьяны Бершеды. Его проверили еще в феврале 2017 года, там была обнаружена запись разговора бизнесмена с арт-дилером Ивом Бувье и его помощницей Тани Раппо. Судебное разбирательство между Рыболовлевым и Бувье продолжается с 2015 года. Россиянин считает, что Бувье продавал ему картины по завышенной цене, из-за чего он переплатил несколько сотен миллионов долларов.

7 ноября издание Monaco-Matin со ссылкой на несколько источников сообщило, что вместе с россиянином был задержан «почти весь бывший состав судебной системы Монако, вплоть до высших уровней».

Посольство России во Франции обратилось к властям Монако за разъяснениями по поводу задержания Рыболовлева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду отказался от комментариев по делу Рыболовлева, но отметил, что в Кремле «с повышенным вниманием» относятся ко всем случаям задержания российских бизнесменов.

Рыболовлев — владелец ФК «Монако» и бывший совладелец «Уралкалия», его состояние оценивается в $6,8 млрд.