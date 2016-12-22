Долгострой Сергея Полонского исключен из перечня проблемных объектов

Права требования покупателей квартир в ЖК «Квартал Триумфальный» (ранее «Кутузовская миля») перешли от ООО «Аванта» (структура бывшей Mirax Group Сергея Полонского) к ЗАО «ФЦСР». Об этом сообщила пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

В результате объект был исключен из перечня проблемных, подчеркнули в ведомстве. Планируется, что все квартиры будут переданы покупателям до марта 2019 года.

В мае 2017 года «Аванта» была признана банкротом, а в ее отношении было введено конкурсное производство. Всего ФЦСР заключило договоры долевого участия со 103 соинвесторами «Кутузовской мили».

Летом 2016 года стало известно, что ФЦСР связано с экс-супругой главы «Роснефти» Игоря Сечина Мариной. Тогда «Ведомости» написали, что управляющей компанией застройщика стала фирма АО «УК «Управление», контролируемая Мариной Сечиной.

Инвестконтракт между правительством Москвы и ФЦСР был заключен в 2001 году. Компания реализовывала проект строительства жилого комплекса совместно с компанией «Аванта», аффилированной с Mirax Group Сергея Полонского. Осенью 2008 года работы были приостановлены из-за экономического кризиса. Позднее правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении самого Сергея Полонского. Следствие посчитало, что в период с 2008 года по 2009 год глава компании вместе с членами совета директоров Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве экс-главы финансового департамента Mirax Group Александра Паперно и бывшего гендиректора «Аванты» Алексея Пронякина похитили более 2,6 млрд руб. Эти деньги, посчитали правоохранители, граждане заплатили за квартиры в ЖК «Кутузовская Миля» и «Рублевская Ривьера».

Следствие обвиняло Полонского в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 159 УК РФ). На заседании 12 июля 2017 года Пресненский суд Москвы признал предпринимателя виновным, но по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Суд назначил Полонскому наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако он был освобожден в связи с истечением срока давности совершенного преступления.